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el-Antalyevî

Kâtib el-Antalyevî

Hat san'atı'nın büyük isimleri - 46

Bu lakabı kullanarak yazan ve Ahmed talebesi arasında yeralan Antalyalı hattatımızın asıl ismi ve kimliği belirsizdir. onun rıkā' hattındaki kemâlinden bahisle yetiniyor. el-Antalyevî'nin bilinen tek eseri burada tanıtacağımız mushaf-ı şerîfdir ( 1).

Karahisârî üslȗbundaki nesih hattı (Resim 2) ve latîf tezhîbiyle dikkat çeken mushafın, hattatı Kâtib el-Antalyevî tarafından kalesi hâricinde 967/1560 tarihinde yazıldığı ferağ kaydında belirtiliyor (Resim 3). Kitap tutkunu pâdişahlarımızdan Sultan I. Mahmud'un kurduğu Ayasofya Kütübhânesi'nden Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ne intikāl eden bu mushafdan, vaktiyle kütübhânedeyken gören Müstakîmzâde de Tuhfe'de bahsediyor. Serlevhası ve hâtime sahifesi gerek desen, gerekse işçilik bakımından fevkalâdedir. Sȗrebaşları altın zemîne fîruze renkle tahrirli olarak yazılmıştır. Ayrıca, kabının dışı mülemma', içi ise üstten ayırma şemse olarak gözleri nurlandırmaktadır (Resim 4).


Resim 1: Kâtib el-Antalyevî mushafının serlevhası.

Resim 2: Aynı mushafın ara sahîfeleri.

Resim 3: Aynı mushafın ferağ sahîfesi.

Resim 4: Aynı mushafın kab içi ve dışı görünüşü.

Prof. Uğur Derman

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Etiketler Antalya resim Kâtib Aynı Müstakîmzâde Karahisârî

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