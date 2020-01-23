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Ahmed bin Pîr Mehmed bin Şükrullah

Ahmed bin Pîr Mehmed bin Şükrullah

Hat san'atı'nın büyük isimleri - 44

İstanbul'da doğan ve babası Şükrullah Halîfezâde Pîr Mehmed'den sülüs-nesih meşk eden hakkında zamanımıza fazla mâlûmat ulaşmamıştır.

Şeyh Hamdullah'ın üçüncü nesilden torunu ve aynı üslûbun tâkibcisi olan Ahmed Efendi'nin bu mushafı hem hat, hem tezhîb îtibârıyle devrinin güzîdelerindendir (Resim 1). Yazılışının 14 Sefer 980 (26 Temmuz 1572) günü bitirildiğini hattatının nesihle yazdığı ferağ kaydından öğrendiğimiz (Resim 2) mushaf, serlevhası, sûrebaşları, aşereye kadar eksiksiz gülleri ile seyredeni kendisine bağlıyor. Sûrebaşları altın zemîne tahrirli üstübeç mürekkebi ve rıkā' hattı ile yazılmıştır.

Kabın dışı şemse, köşebend ve paftalı kenarsuyu ile dikkat çekiyor (Resim 3). Kab içinin gömme şemse ve salbekinden sonra köşebendi ise yazma olarak işlenmiştir.

Devha müellifi Suyolcuzâde Mehmed Efendi'nin, Şükrullah Halîfe yolunda yazıldığından sitâyişle bahsettiği 980 tarihli Ahmed bin Pîr Mehmed mushafı, muhtemelen burada görülen ve hâlen Müzesi Kütübhânesi-EH 157'de korunan nüshadır.

Resim 1: Ahmed bin Pir Mehmed bin Şükrullah mushafının serlevhası.

Resim 2: Aynı mushafın ferağ kaydı.

Resim 3: Aynı mushafın şemseli kabı.

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Etiketler Prof. Uğur Derman Topkapı Sarayı Ahmed Efendi

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