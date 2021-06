İslam felsefe biliminde evrim –III

[i] Bkz: Râgıb el-Isfahânî: "Kitâb el-Zerîa ilâ Mekârim eş-Şerîa", 51. — 52. syflr.; ayrıca bkz: Mohammed Yassin Alli: " The Path to Virtue: The Ethical Philosophy of Al-Raghib Al-Esfahani.