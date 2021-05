Darwin’in evrim taslağı II

Söz konusu teorinin iç kuruluşundan ve olaylar karşısındaki durumundan doğan, felsefe-bilim eksikliklerinin, çatışkılar ile bağdaşmazlıklarının yanında, yaratmış olduğu ve bütün insanlığı ilgilendiren ahlâkî sorunlar da bulunuyor. Söz konusu sorunlar, teorinin, türlerin, maddeci—belirlenmezci bir ilke olan doğal ayıklanma uyarınca değiştikleri görüşünü üretmesinden ileri gelmişlerdir. Bu görüşün en dramatik ürünü, insana ilişkin anlayışta getirdiği köklü değişiklik. Darvinci evrimöğretisinin doğal sonucu uyarınca insan, hayvanlar âleminin uzantısından başka bir şey değil; insanı da, buna göre, hayvandan ayırmak, bilimsel olmaktan ziyâde insanmerkezci bir tutum. Nitekim Darwin, "kendimize köle kıldığımız hayvanları" diyor, "dengimiz olarak görmekten kaçmıyoruz. Bakınız, benzer tutumla köle tâcirinde de karşılaşıyoruz: O da zenciyi başka bir çeşittenmiş gibi göstermeğe çalışır. Hayvanlar da nihâyet bizim bellibaşlı özelliklerimizi paylaşmaktadır: Duyma, taklit, acı çekme, ölüm korkusu, ölüme elem ve saygıyla bakma" (B231).

Çok zekîce dile getirdiği bu önermelerinde Darwin, dikkati belli bir göreliliğe (Fr relativite) çekiyor. Ancak, dikkatları sorunun bir yanında toplarken, öbürünü göz önünden çekmek istiyor: Öz-be-öz insan olarak zenci, haklar ile ödevler açısından elbette aktenlinin dengidir. Ama aynı doğallıkla hayvanı insanın dengi olarak gösterebilirmiyiz? Gerçi ikisi de canlı. O durumda bitkiyi de hesaba katmalıyız. İnsanın, hangi kökenden geldiğini, bütün iddialara rağmen, henüz, yerçekimi yasasındaki açıklık seçiklikle bilmiyoruz; herhâlde hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Çünkü görünüşe göre tarihi gerisin geriye diriltmeğe imkân yok. Bu bilimsel çıkmazın yanında, insan, ortaya gelişigüzel atılıvermiş, hayvanlar âleminden bir tür olarak görüp göstermenin nelere mâlolabileceği konusunda uzun nutuklara gerek yok. Çağımız insanının içinde bulunduğu durum, söylemek istediklerimizin en açık belgesidir. Kaldı ki, insan, madem tesâdüf eseri değişme sonucu ortaya çıkıverdi; öyleyse yine rastgele değişime uğrayarak başka bir varlığa dönüşebilir. Sâdece böyle bir düşünce bile, üstünde durduğumuz 'halı'yı ayaklarımızın altından çekip alabilir. Nitekim, bundan aşağı yukarı üç bin yıl önceki Parmenides'i bize yeniden hatırlatırcasına John Dewey, değişme olarak değişmenin, salt akış, sıçrayış anlamına geldiğini; böylelikle de zekâya hakaret olduğunu söylemiştir.[ii]

Beliren bu durumu elbette Charles Darwin gibi felsefe-bilim tarihinin seçkin bir dehâsının farketmemesi imkânsız olmalı ki, Asa Gray'e yazdığı 22 Mayıs 1860 tarihli mektubunda bir çeşit vicdân muhasebesi yapmıştır: "... Şaşkına dönmüş hâldeyim. Tanrı'yı inkâr anlamına gelecek tarzda yazmak gibi bir niyet beslemedim. Ne var ki çevremde yer alan her şeyde gâyenin ve yararın kanıtlarını görmek istememe rağmen, bunu beceremiyorum. Görebilenler var. Onların kavrama gücüne sâhib olmadığımı da kabul etmeliyim... Öte yanda, şu harika evrenin, özellikle de insan doğasının, nihâyet her şeyin kaba kuvvetin ürünü olduğu görüşüyle de tatmîn olmam. Ayrıntılarda iyiye mi, kötüye mi gittiği rastlantıya bağlı olan her şeyin, belli bir amaç doğrultusunda işleyen yasalar uyarınca vucut bulduğuna inanmak istiyorum. Rastlantı kavramı beni aslında hiçmi hiç tatmîn etmiyor. Bu konunun, insan havsalasının alamayacağınca derin olduğunu seziyorum... Her insan, istediğine inanabilmeli, dilediğini umabilmeli. Görüşlerimin, hiç de, Tanrı'yı inkâra yönelik olmadıklarına dair kanâatınızı yürekten paylaşıyorum. Korkunç karmaşık doğa yasaları uyarınca, düşen yıldırım, ister iyi, ister kötü olsun kişiyi öldürür. İleride pekâlâ budala dahî olabilecek bir çocuk ise, çok daha karmaşık yasalar çerçevesinde dünyaya gelir. Anlamadığım, insan yahut özge bir hayvan, niçin bambaşka tür yasalar uyarınca meydana gelemesin; ve niye bunlar, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen, öngörebilen Tanrı'nın eseri olmasın? Evet, gerçekten, düşündükce, şaşkınlığım da artıyor..."[iii]

Charles Darwin, akla durgunluk verecek miktardaki gözlem verisi malzemesini düşünme ve tasarlama gücüyle değerlendirerek teorisini kurmuştur. Öyleyse canlılar tarihini bizlere böylesine ayrıntılı biçimde aydınlatan bu teorinin, yüz yıldır yeryüzünün her yanında sâhibi olduğu yüksek itibârı altında ezilmeden, eksiklerini, kusurlarını tesbit edebilmemiz, her şeyden önce, Darwin'den bu yana deney alanında edinilmiş yeni veriler üstüne genişliğine ve derinlemesine düşünmekle olabilir. Ancak, sağlıklı düşünebilmekiçin kendimize konu edindiğimiz yapının yanına ona seçenek olabilecek bir yahut birçok yapı daha koymamız gerekir. Bu da hayâlgücümüze olduğu kadar tarih bilgimize de seslenen bir işdir. Çoğu, tarihte üstü örtük yatan öneriler, şu ânki sorunların çözümüne en azından ışık tutmaları bile, bizimiçin bulunmaz nimetten sayılmalıdırlar.[iv] O hâlde seçenek olabilecek varsayımlarla ortaya çıkan araştırmacıların yahut düşünürlerin üstesinden gelmekle yükümlü oldukları ödevlerden biri, işte eldeki soruna çözüm sunabilecek tarihin derinliklerinde yatan düşünceleri kestirip üstündeki toprağı temizleyerek bunları gün ışığına çıkarmaktır. "Bilimsel varsayımın başarısı" diyor Stephen Jay Gould, "çoğu kere onun taşıdığı şaşırtıcı bir unsurda saklıdır. Çözümler çoğunlukla işgüzarca derlenmiş yeni bilgilerin eski bir çerçevenin içine oturtulmalarından değil, sorun'un yeniden ustaca belirlenmesinden doğar."[v] Bir sorun'un, inceden inceye belirlenip bağrından çığır açıcı çözümleri sunmağa teşne hâle getirilmesi, Albert Einsteinın artık tarihe mâlolmuş "düşünce deneyi" deyimiyle özetlediği işlemle olabilir. İşte tarihin en dâhîce yapılmış düşünce deneylerinden biri, Charles Darwin'in evrim sorununa getirdiği çözüm önerisidir. Ancak, genellikle felsefe-bilim tarihinde bir ana soruna getirilen esâslı çözüm önerisinin, ona yeni bir alt sorun eklemekten gayrı, işe yaramadığı da unutulmamalıdır. Demekki bir sorun çetrefilleştikce hakkındaki bilincimiz de artar. Ama aklın buyurduğu bu hakikata, tarih boyunca genellikle uyulmamıştır. John Dewey'in de belirttiği üzre, "zihnî ilerilemeler, genellikle sorunların, sundukları çözüm önerileriyle birlikte terkedilmeleri bahasına gerçekleştirilmişlerdir. Bu durum, söz konusu sorunların, diriliklerini yitirip yeni beliren acil ihtiyâçlara cevap verememelerinden ileri gelir. Bunlar, çözüme kavuşturulmaz; üstlerinden atlanıp geçilirler. Eski sorunlar, gündemden çıkar, bir bakıma buharlaşarak hâllolur, çözülürlerken, yeni sorunlar, değişen tutum ile tercihlere göre biçim kazanırlar. Çağdaş düşüncede de eski sorunları eritip yeni sorunları, tâze yöntemler ile buluşları gündeme getiren en baş merci olan bilim devrimi, doruğa 'Türlerin Menşeine Dair' adlı eserde ulaşmıştır."[vi]

(Ş. Teoman Duralı'nın, Dergah Yayınları'nca yayınlanan 'Hayatın Anatomisi – Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi' isimli kitabından alıntılanmıştır.)