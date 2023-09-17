Uzun ve sağlıklı yaşamak için nelere dikkat etmeliyiz?

*Bulunduğumuz ortamı havalandıralım.
*Doğal içerikli sağlık ürünleri kullanalım.
*Yeşile daha önem verelim. Bir semtteki yeşil alanın çokluğu daha düşük kortizol ve daha düşük depresyon ve kaygı bozukluğu oranları ile ilişkilendirilir.
*Sanat zevki ve gözü okşamak önemli. Bir duvar levhası veya güzel bir poster bile can sıkıcı bir alana umut, hakikat, inanç ve pozitif bir hava katabilir.
*Komşuluklara ve dostluklara, yakın ilişkilere kıymet verelim.
*Gülümsemek fark yaratır. Sokakta karşılaştığımız insanlarla selamlaşalım, iyi dileklerimizi sunalım.
*Minnet ve takdir gösterelim. Teşekkür etmekten kaçınmayalım.
*Yardımsever ve merhametli olmaya gayret edelim.
*İnsani iletişimde karşımızdakine dikkat edelim. Gözümüz ve kulağımız onda olsun. Sevdiklerimize daha sık sarılalım ve dokunalım. Dokunmak oksitosin salgılatır.
*Doğal uyku-uyanıklık ritmini takip edelim.
*Egzersiz, rahatlama teknikleri, kaliteli proteini yüksek gıdalar faydalıdır. Gazoz, tatlı, cips, bisküvi, kola ve benzerlerinden uzak durun.
*Sağlıklı davranışları destekleyen sosyal çevremizin (aile, komşu, akraba ve arkadaş) olması önemlidir. Bunlardan da aile ilk sırada olmalıdır.
*Alkol ve sigaradan uzak duralım.
*Az yemeli, midemiz dolmadan sofradan kalkmalıyız.
Prof.Dr. Sefa Saygılı