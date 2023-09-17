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Prof. Dr. Sefa Saygılı
Eylül 17, 2023
Uzun ve sağlıklı yaşamak için nelere dikkat etmeliyiz?
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*Bulunduğumuz ortamı havalandıralım.

*Doğal içerikli sağlık ürünleri kullanalım.

*Yeşile daha önem verelim. Bir semtteki yeşil alanın çokluğu daha düşük kortizol ve daha düşük depresyon ve kaygı bozukluğu oranları ile ilişkilendirilir.

*Sanat zevki ve gözü okşamak önemli. Bir duvar levhası veya güzel bir poster bile can sıkıcı bir alana umut, hakikat, inanç ve pozitif bir hava katabilir.

*Komşuluklara ve dostluklara, yakın ilişkilere kıymet verelim.

*Gülümsemek fark yaratır. Sokakta karşılaştığımız insanlarla selamlaşalım, iyi dileklerimizi sunalım.

*Minnet ve takdir gösterelim. Teşekkür etmekten kaçınmayalım.

*Yardımsever ve merhametli olmaya gayret edelim.

*İnsani iletişimde karşımızdakine dikkat edelim. Gözümüz ve kulağımız onda olsun. Sevdiklerimize daha sık sarılalım ve dokunalım. Dokunmak oksitosin salgılatır.

*Doğal uyku-uyanıklık ritmini takip edelim.

*Egzersiz, rahatlama teknikleri, kaliteli proteini yüksek gıdalar faydalıdır. Gazoz, tatlı, cips, bisküvi, kola ve benzerlerinden uzak durun.

*Sağlıklı davranışları destekleyen sosyal çevremizin (aile, komşu, akraba ve arkadaş) olması önemlidir. Bunlardan da aile ilk sırada olmalıdır.

*Alkol ve sigaradan uzak duralım.

*Az yemeli, midemiz dolmadan sofradan kalkmalıyız.

Prof.Dr. Sefa Saygılı

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Etiketler sağlıklı beslenme

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