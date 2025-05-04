Tabiatın İntifadası

İntifada silkelenme ve başkaldırma olarak da ifade edilebilir. Mucize de çaresiz bırakmadır. Allah mucizeler yoluyla insanları çaresiz bırakırken ayetler kimsenin Allah'ı çaresiz bırakmayacağını vurguluyor. İsrail de Musa Aleyhisselam döneminin bakiyesi ve ondan geri kalma mucizelerle çalkalanıyor. Musa Aleyhisselamın II. Ramses ile karşı karşıya gelme sürecinde 9 mucize yaşandığı kayıtlar arasında yer alıyor. Bunu bizzat Kur'an onaylıyor. Bunların geneli tabiat olaylarıdır. Bunlara mucizeler dendiği gibi Allah'ın görünmeyen orduları da denmektedir. Tabiat Mısırlılar ve Beni İsrail karşısında farklı tezahür etmektedir. Tabiat ve Allah'ın görünmeyen askerleri adeta Firavun karşısında başkaldırmıştır. Bu mucizeler arasında tufan, çekirge istilası, haşerat, kurbağa, kan (A'raf, 7/133), asanın yılana dönüşmesi, yed-i beyzâ yani elinin beyazlaşması, asanın sihirbazların malzemelerini ve kurgularını yutması ve Kızıldeniz'in yarılmasıdır. Beni İsrail açılan yoldan ilerlerken deniz Mısırlılara kapanmış ve o şekilde İkinci Ramses ile birlikte sulara kapılmışlardır.

Mevlana bu konuda şunu söyler: Mesnevi, Nil ırmağının suyudur; kıptiye kan görünür ama Musa kavmine sudur.

Bugün Filistin'deki mücadelede ise Netanyahu ve erkanı, İkinci Ramses'i Filistinliler ise Musa kavmini hatırlatır ve temsil eder. Din ile ideolojinin veya Siyonizmin farkı budur. Siyonizm, Musevilik değildir ve acı meyve vermiştir. Netanyahu ve avanesi, geçmişte ve Mısır günlerinde firavunu temsil ettiği gibi günümüzde de Hitler'i temsil etmektedir. Buna ters etki derler. Cenab-ı Hak sürekli olarak günümüzün Kıptilerini veya Samiri'yi temsil eden Yahudilere mucize kabilinden uyarı üzerine uyarı göndermektedir. Lakin ayıkmamakta direniyorlar. Kimse ayranım ekşi demez. İsrail bayrağını yırtan ve yele veren kedi ile kargalar bunlardan sadece bazılarıdır. Çekirge, haşere ve kurbağanın yerini karga, kedi ve vaşak almaktadır. Yabani kedi olan vaşak da Sina sınırından 'sızarak' İsrail askerlerinin üzerine saldırmıştır. Adeta Yahudileri görünce, beynine kan sıçramış kimseleri ya da kan görmüş boğayı andırmaktadır. Allah Firavun ve taraftarlarına gönderdiği tufan yerine bu defa Mısırlıların yerine geçmiş İsrail halkına yangın gönderiyor. Bununla birlikte Netanyahu ve kafadarları ibret alacakları yerde yanlışlarına tüy dikiyor. İstiflerini bozmuyorlar ve bu yangınların zorlama ve kundaklama olduğu yalanına tutunuyorlar. Halbuki Biden ile Trump arasındaki ara devrede de Florida bölgesinde yangın çıkmış ve uzun bir süre kontrol altına alınamamıştı.

Florida yangını da ABD için bir uyarı mahiyetinde idi. Lakin ne giden ne gelen; kimse üzerine almadı!

Yangın Kudüs ile Tel Aviv arasında çıkmış ve kimi yerleşim bölgelerini etkilemiştir. Söndürme faaliyetlerine katkı olarak kimi Avrupa ülkelerinden kurtarma ekipleri de görev almıştır. 24 bin dönümlük bir alanı etkisi altına almış ve ormanlık alanları kül etmiştir. Yangınların en azından 3 Mayıs 2025 tarihine kadar süreceği varsayılmıştır. Kudüs-Tel Aviv hattındaki veya arasındaki yangının hacmi 2010 yılında Kermel'de meydana gelen yangına denk sayılmaktadır. Gazeteci kılıklı Edy Cohen ile Netanyahu gibiler peşin olarak yangınları kundaklama faaliyetleri sonucu görmüşlerdir. Kasıtlı mı kasıtsız mı tartışmaları arasında tabiat İsrail'e baş kaldırıyor. Meydan okuyor! Geride taşın ve ağacın dile gelmesi kalıyor.

Mustafa Özcan

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