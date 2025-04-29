Devlet başkanı kılığındaki ajanlar

Koca koca devlet adamlarının yabancı istihbarat teşkilatlarına çalıştıklarını ve ajan olarak hizmet verdiklerini duyduğunuzda küçük dilinizi yutabilirsiniz. Tuhaf ama gerçek! İnsan bazen duyduklarına inanamıyor. 'Bu kadar da olur mu?' diye infial geçiriyor. Dağınık bilgileri bir araya getirdiğinizde şu kanaate varıyorsunuz: ABD 1945 sonrası bölgeyi siyasi taşeronlarla yönetmiştir. İngilizler döneminde Irak kralları, Majestelerinin memuru statüsünde hizmet etmişlerdir. İzak Rabin ise Arafat'a 'sen bizim taşeronumuzsun' diye hitap etmiştir. Ürdün Kralı Hüseyin ile Rabin düşman iki ülke olarak görünmelerine rağmen Masonluğa intisapta kardeş vasfı taşımaktadırlar.

Son günlerde Arap matbuatında Nasır ile ilgili bazı sızıntılar veya tape kayıtları gündeme geldi. Kaddafi ile konuşmalarını yansıtan bu kayıtlarda Nasır, İsrail'i düşman olarak görmediğini, onlardan nefret etmediğini ve onlarla barış yapılabileceğini savunuyor. Öbür taraftan popülizm yaparak da halkı kandırıyor! Galeyana getiriyor!

İskenderiye yakınlarında Nasır'a suikast düzenlendiği varsayılan Menşiye meselesine de açıklık getiriyor. Bunun Müslüman Kardeşler hareketinin tepeden inme veya emir komut zinciri içindeki bir eylemi olmadığını ferdi bir eylem olduğunu itiraf ediyor. Lakin hareketi ve ileri gelenlerini sindirmeden ve tenkilden de vazgeçmiyor! Öyle ise bu durumda Mahmut Ferağlı veya Abdulkadir Udeh niye idam edildi? Mahmut Abdullatif ve bir arkadaşının kalkıştığı şahsi bir eylem olmasına rağmen bütünüyle Müslüman Kardeşler sorumlu tutulmuş ve bu olay onların yani bir çile/mihne dönemiyle girmelerine yol açmıştır. Acımasız bir diktatördü ve adeta kimi kitleler tarafından tapınılmasına rağmen Nasır, Araplar hakkında şunu söylemekten çekinmemiştir: Uyuzlar! Arapları aşağılayan bolca ifade vardır ama bu denlisini ilk defa duyuyorum. Galiba en ağırlarından birisi Arap milliyetçisi görünümündeki Nasır'dan sadır olmuştur. Churchill ile Bernard Lewis gibiler 'Araplar kötekten anlar, alınlarına çakacaksın' demişlerdir. Lakin böylesini ilk kez duyuyorum.Nasır'ın damadı Eşref Mervan da Mossad ajanı olarak çalışmıştır. Londra'da yaşadığı dairenin balkonundan düşerek öldüğü kayıtlara geçti. Lakin öldü mü öldürüldü mü hala tartışma konusudur. Mossad ipliğini pazara çıkarmıştır.

Yeni sızıntılarda ve bazı kayıtlarda Enver Sedat'ın da CIA ajanı olduğu ve Kemal Edhem eliyle dolgun miktarlarda aylık ödenekler aldığı ortaya çıkmıştır. Washıngton Post gazetesi vaktiyle ifşaatında hem Mısır Lideri Enver Sedat'ın hem de Ürdün Kralı Hüseyin'in CIA ajanı olduğunu ve CIA'dan dolgun miktarlarda para aldıklarını kayda geçirmiştir. Cumhurbaşkanı eski vekillerinden Hüseyin Şafii de gazetenin ifşaatını doğrulamış ve Sedat'ın Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini teyit etmiştir. Ürdün Kralı Hüseyin de yaklaşık iki dönem ya da 20 yıl boyunca CIA'den aylık para almıştır. Bu paraları Hüseyin'e bizzat CIA'in Ürdün İstasyon Şefi ulaştırmaktadır. Carter ödemeleri kontrol ederken yüklü miktarlarda bir bağışla karşılaşır ve bunun esbab-ı mucibesini merak eder. 'No Beef' müstearıyla kayıtlı birine gönderildiğini tespit etmiş ve bu kod adın gerçek kimliğini sormuş ona Ürdün Kralı Hüseyin olduğu söylenmiştir. Bunun üzerine ödemenin durdurulmasını istemiştir.

Teşkilat olarak MİT'in selefi olan MAH kuruluş yıllarından sonra CIA'den hem eğitim hem de para alıyor (https://www.aa.com.tr/tr/analiz/istihbaratta-derin-devrim-ciaden-egitim-alan-turkiyeden-mossada-operasyon-yapan-turkiyeye/2944591). Askeri personel ve MAH elemanları ABD'ye eğitime gittiği gibi aynı zamanda teşkilat olarak MAH, CIA'den para yardımı da alıyor. Tabi zamanla bu bağımlılık dönemi kapanıyor.

Maalesef kitleler hala bu tür liderlerden tam olarak vazgeçemiyorlar. Efsane şeklinde karaltıları kitleler arasında dolaşmaya devam ediyorlar. Hala Mısır'da Sedatizm olmasa bile az çok güçlü bir biçimde Nasirizm dalgası vardır. İslami kesimlerle sürtüşmenin ve zıtlaşmanın da kaynağıdır. Kitleler duruşlarını değiştirmiyorlar. Zira kendilerini yönetenleri tanımıyorlar ve anlamıyorlar. Kolayca kendilerini popülizm dalgalarına kaptırıyorlar.

Mustafa Özcan

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