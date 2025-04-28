Taziyelerini geri çekenler

Papa I. Francis ile ilgili değiniler devam ediyor. İlber Ortaylı da bunlar arasına katıldı. Papa'nın gıyabında bir değini yazısı kaleme aldı. Buradan anlıyoruz ki İsrail Papa Francis ile ilgili zehirli baş sağlığını ve taziyesini geri çekmiş. İyi de olmuş. Kendisine yakışanı yapmış. Hoca bu durumu yazısına şöyle aksettirmiş:"İkinci gün daha ilginç bir gelişme yaşandı. Televizyonlarda son dakika haberi olarak, İsrail'in başsağlığı, taziye mesajını geri çektiği, iptal ettiği duyuruldu…"

Peki, İsrail Papa'ya olan taziyesini veya baş sağlığını niye geri çekmiş olabilir? Bunun tek bir cevabı var: Filistin halkının acılarını paylaşmak ve Filistin konusunda vicdani ve farklı bir çizgi tutturmak. Papa Francis'in kimsesizlerin veya gariplerin Papası olduğu görüşü yaygındı. Suriye ile Filistin meselesinde de farklı bir çizgi tutturmuştur. Belli ki bu durum İsrail'in tepkisini çekmiş ve hafızasında olumsuz çağrışımlar yapmıştır. Belki Nazi döneminden mülhem olarak Vatikan ile Hitler arasındaki münasebeti yeni dönemde Filistinliler ile Vatikan ilişkilerine yansıtmış olabilirler. Paralellikler kurmuş da olabilir. Halbuki bugün Trump altında vazife gören Amerikan yönetiminin ileri gelenleri (Alon Musk gibi) hem Hitler'e hulus çekiyor hem de İsrail'i destekliyorlar. Sorun İsrail ve yandaşlarının Hitler'i benimsemeleri değil, bunu İsrail karşıtlarının yapmasıdır!

Bu tutumun ahlaki karşılığı nedir? Elbette İsrail'e yakışan Papa'nın ölümünü görmezlikten gelmesi olurdu. Gördükten sonra dönmesi ise ahlaki düşüklüklerine ve kırıklıklarına örnek olarak gösterilebilir. Bu durum bir hadisin ifadesindeki kapsama girmektedir. Hadis şöyledir: «Hibesini geri dönüp alan kimsenin durumu kusmuğunu geri yutan kimse gibidir.»

Tepkilerin nedeni ve bam teli Filistin meselesi ve mazlum halkıdır. İsrail herkesin ama'sız ve hilafsız bu konuda kendi safında olmasını bekliyor. Aksi takdirde karalama cihetine gidiyor. Araplar için de durumun pek farklı olduğunu söyleyemeyiz.

Riyad Ritz-Carlton otelindeki 'dayak gecesi' sonrası kimyası bozulan ve değişen ünlü Suudi davetçilerden Aiz Karni de aynen İsrail gibi çark etmiştir. Başka bir isim karşısında taziyesini ve baş sağlığını geri çekmiştir.

İslami uyanış (sahve) günlerinde sahvenin en çok rantını yiyen yazar olan Aiz Karni 'dur haysu dare'l sultan/İdareciler nereye dönerse, sende o yana dön' kuralı gereği sağ yanağına vurulunca solunu da dönmüştür. Hak vaizliğinden ayrılmış saltanat vaizleri arasına katılmıştır. La Tahzen/Üzülme kitabı dünya dillerine çevrilmiş ve milyonlarca satmıştır. Yumuşak söylemiyle milyonları etkilemiştir. Lakin bu süreç Selman Avde gibilerinin cezalandırılmasına toslayınca çark etmiştir. Bu dönüşümden ders alanların ve dönüşüm geçirenlerin başında gelmiş ve bu yönüyle ve yüzüyle çoklarının hayretine mucip olmuştur. Halbuki, yazdığı kitaplardan dolayı dik duracağı umulmuştur. Heyhat! Kitaplarının bir kısmının intihal ve çalıntı olduğu ortaya çıkmıştır. Yani eşeledikçe omurgasızlığı tescillenmiştir. Çalıntı kişilik de gerçeklerle karşılaştığında buz gibi eriyip gitmiştir. Allah herkesi sabit kadem kılsın.

Peki, yazıya konu olan çark edişi ve taziyesini geri alışı nasıl ve kim karşısında olmuştur? Mısırlı selefi liderlerden ve muhaddis kabul edilen Nasirüddin Elbani'nin talebelerinden Ebu İshak el Huveyni'nin ölümü üzerine bir taziye ve baş sağlığı mesajı yayınlıyor. Lakin kendi söylemine göre okuyucularının uyarısıyla karşılaşıyor. Kimilerine veya gerçeğe göre de yöneticilerden zılgıt yiyor. Bunun üzerine taziyesini geri çekiyor! Sonrasında tavzihi özrü kabahatinden büyük deyimini çağrıştırmıştır. 'Aç kapa artema' durumuna düşmüştür. Huveyni'yi ima ederek onun yöntemden sapmış olduğunu ifade etmiştir. Peki, sapılan yöntem nedir? Bütün hukuku veya Allah ve Resulünü müsadere eden ulu'l emr rejimi. Adeta şöyle demiştir: Bildiğimi zannettiğim adam, bilmediğim adam çıktı! Umarız bundan sonra daha dikkatli olur ve taziyelerini iyi tartar! Tükürdüğünü yalama durumuna düşmez! Belki de Karni ile İsrail aynı hamurdan. Nirengi noktaları Filistin!

Hadiste denildiği gibi dünyanın son günlerinde dine tutunmak kora tutunmak gibi olacaktır. Atsan dininden, atmasan elinden olacaksın. Allah herkese kolaylıklar versin.

Mustafa Özcan

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