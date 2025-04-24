Cihat Yaycı'dan, Eyal Zamir'e pas!

Denizcilik konusunda efsane isimlerden birisi sayılan eski amirallerden Cihat Yaycı baltayı taşa vurdu. Daha doğrusu israilli aşırılara beklemedikleri bir yerden pas attı, verdi. Hoş pas atmasa bile onlar zaten durumdan vazife çıkartıyorlar. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Hilal Özdemir'in sunduğu ve konuklardan ötekinin Mete Yarar olduğu Mesele Özel programında (https://www.youtube.com/watch?v=2qYLNlN001M) tuhaf sözler sarf etti. Her yöne çekilebilecek sakıncalı bir cümle kurdu ve 'Suriye'de hükümet falan yok' dedi. Bu 'tespit' yeni Suriye'nin işini kolaylaştırır mı yoksa zorlaştırır mı? İsrail'e pas makamına geçer mi geçmez mi? Suriye'deki hükümetin ülkenin geneline hükmetmediğini söylemiştir. Hükmetmediği bölgelerin tamamı Esat döneminde de kontrol dışında olan bölgelerdi. Hatta Doğu Fırat itibarıyla Ahmet Şara yönetimi daha geniş bir alana, havzaya hükmetmektedir. Esat yönetiminden daha fazla toprağı kontrol etmektedir. Haber Global'da yapılan bu çıkarım Suriye'deki denklemini tasvirde alakasız ve akıl almaz bir analizdir. Sorumsuz ve talihsiz sözler, garazkar ifadelerdir. Esat'ın İran ve Rusya ile birlikte yapamadığını ve daha fazlasını Şara yönetiminden istiyor. Hem de hemen kaydıyla! Bunun kaynağı vakıa değil Esat yanlısı ulusalcı dürtülerdir. Bir şeyin şuyuu yani söylentisi gerçeğinden veya vukuundan beterdir demişlerdir. Suriye konusunda herkes pusuda beklerken temelsiz bu tür analizler nazik durumu daha da kötüleştirir. Bazıları daha da ileri giderek Beşşar Esat rejiminin 20 yıldır yapmadığını Ahmet Şara yönetiminin 20 günde veya bir çırpıda yapma aşamasına geldiğini ve pes etmeye ve teslim olmaya yaklaştığını söylüyorlar. Tabii ki bu analizler onların kuruntu ya da temennisinden öteye geçmez.

Esat ailesi daima İsrail'in arka bahçesi olmuştur. İsrail'i bir gün bile bombalamayan Esat rejimi 13 yıl boyunca halkını bombalamıştır. Giderken de enkaz devretmiştir. Yeni yönetimin gücü sınırlı ve yeteri kadar caydırma potansiyeline sahip değildir.

Bu söylentileri yayanlar istiyorlar ki, Ahmet Şara yönetimi İsrail ile dalaşsın ve İsrail, Şara yönetimini tepeleyerek Esat'ın geri dönüşünün önünü açsın! Bu açıdan çarpıcı makamda çarpık yorumlara izin verilemez ve itibar edilemez.

Orada burada kümelenmiş Esat yandaşları, kendileri İsrail karşısında bir gün bile savaşmadıkları halde sürekli kışkırtma uyguluyorlar. Suriye halkını kum torbası yerine koymuşlar.

Onlara anladıkları dilden cevabı Kuveytli üşünür Abdullah Fehd Nefisi vermektedir. Şöyle ki: Kudüs'ü İhvan'ın başkenti ilan etseler Arap rejimlerinin tutuk orduları derhal Kudüs'ü ele geçirmek için harekete geçerlerdi. Seyyid Kutup da Arap ordularının dava uğruna değil rejimler uğruna semirtildiklerini ve beslendiklerini söylemiştir.

İsrail Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir, Cihat Yaycı ile aynı dilden konuşmaktadır. Eyal Zamir de Suriye'nin egemenliğini ihlal ederek işgal altındaki Suriye topraklarında bir saha turu düzenledi ve "sürekli ve kesintisiz savunma ve saldırı planları"nı onayladı. Ayrıca Suriye tampon bölgesinin işgalci İsrail devleti için "hayati önemi haiz " olduğunu ve "Suriye parçalandığı için buraya girdik ve bu nedenle kendimizi en iyi şekilde korumak için önemli noktaları işgal ediyor ve ön saflarda yer alıyoruz" demektedir. Yani onlar müdahale ettiği için Suriye bölünmüyor Suriye bölündüğü için onlar müdahale ediyor! Kahpe sözler! (https://www.alquds. co.uk/Re'yü'lKuds/22Nisan 2025) Bu durumda nazarlarında Ahmet Şara yönetimi beceriksiz oluyor! O da Ahmet Şara yönetiminin ülkeyi kontrol edemediğini ve tek parça muhafaza edemediğini söylüyor ve durumdan vazife çıkartıyor. Eyal Zamir'in durumdan vazife çıkarması anlaşılır da Cihat Yaycı kimin adın konuşuyor! Onun yaklaşımı pek anlaşılmıyor! Zamir'in yaklaşımı katıksız katışıksız İsrail lehinedir! Peki, Cihat Yaycı'nın sözleri –doğru olduğunu farz edelim-kimin lehine geçer? Söz sorumluluktur ve bunu en iyi komutanların bilmesi gerekir!

Yeni Suriye rejimine zarar verme iştahı, sonunda döner dolaşır ucu yine bize dokunur.

Zamir ve Yaycı gibiler neşemizi kaçırmak istiyorlar!

Mustafa Özcan

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