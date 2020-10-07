Prototip devletler: İsrail ve Ermenistan

Kimileri İttihatçılarla Hitler arasında köprü kurar. İttihatçıların Ermenilere yönelik 'kırım ve tehcir' siyasetinin Hitler'e ilham verdiğini ve aynı ateşle Yahudilerin de dağlandığını ileri sürerler. Kısaca onlara göre İttihatçıların Ermeni politikası Hitler'e malzeme olmuştur ve Holokost böyle ete kemiğe bürünmüştür. Netanyahu da bu politikalarda Hitler'in rehberinin el Hac Emin el Hüseyni olduğunu iddia etmektedir. Bu iddialar çok yönlü bir işlev görüyor. Çok kullanışlıdır. Kim olursa olsun sıradaki düşmanına karşı da rahatlıkla kullanabilirsin! Lakin bunları yayanlar şunu unutuyorlar: Ermenistan ile İsrail benzer ve prototip ülke ve devletlerdir. Bunlar imparatorlukların yıkılmasıyla ortaya çıkmış suni ve çete devletleridir. Bunlar Yahudi tarafında İrgün, Haganah çeteleri Ermeni tarafında ise Taşnaklar ve Hınçaklar olarak ortaya çıkıyor. İsrail'in ve Ermenistan'ın narcında çeteler var. İsrail ve Ermenistan'ın temellerini bu çeteler atıyor. Ermenistan kurulalı ancak 100 yıl olmuştur, İsrail kurulalı da 100 yılı bulmamıştır. Lakin birisi Kafkaslar'ı ötekisi de Ortadoğu'ya ateşe vermiştir. Bunlar eşkıya ve kardeş devletlerdir. İşlevleri ve ideolojileri de benzerdir. Sözgelimi Ermeniler Siyonizm ideolojisine özenerek Ağrı Dağından mülhem Araratizm diye bir ideoloji uydurmuşlardır. Gerçekler yerine hayalleri ikame etmişlerdir. Bu ham hayaller de bölgeyi savaşlara sürüklemiştir. Bunlar genişleyerek ve yayılarak var olabileceklerini düşünüyorlar.

Benedict Anderson'ın kaleme almış olduğu İmagined Communities (Hayali Cemaatler) çalışması İsrail ile Ermenistan hatta Yunanistan gibi milliyetçi devletlerin temelsiz, tarihten ve gerçeklerden kopuk serencamını anlatmaktadır. "Hayali Cemaatler" teriminin temeli şudur; milliyetçilik icra eden ve milletine inanan herkes aslında insan olarak taşımadığı ve özünde asla var olmamış, lakin tıpkı bir lego misali üst üste konarak inşa edilmiş "özcü bir kimliğin" bir parçası olmaya çalışır. İmparatorluklar sonrasında doğan milliyetçilik akımları ve bu akımların oluşturduğu ülkeler ve devletler hayali varlıkların veya toplulukların ete kemiğe bürünmesi ve varlık olarak gözükmesidir.

Mısırlı Muhammed Gazali ise bu hususta şunları söyler: Göreceksin ki ulus devlet ve otoritesi benzeri olmayan kirli ve pis bencilliğin rengini taşır. Bu ateist yönetim tarzı ve karakteri dünyayı fesatla doldurmuştur. Kin ve düşmanlık ateşini yakmış ve körüklemiştir. (Min Huna Nalemu kitabından). Türkiye imparatorluk yıkıntısı üzerine kurulmuş imparatorluk bakiyesidir. Ermenistan ile İsrail ise yıkım projesidir.

Kısaca bu devletlerin geçmişi yoktur ve komitacılıkla kurulmuşlardır. Çete devletleridir. Yatışmaz yapıları gereği ona buna sataşırlar ve sürekli çekişme üretirler. İmparatorlukların ve özellikle de Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasından sonra ulus devlet adına Arap dünyasını kargaşaya sevk eden İsrail Türk dünyasını da velveleye veren Ermenistan olmuştur. Bu iki devlet işlevsel olarak kardeştirler. Dertleri şu veya bu şekilde savaş ve entrikalarla büyük İsrail veya büyük Ermenistan'ı kurmaktır. Büyük Ermenistan Türk dünyasını gölgeleyecek ve büyük İsrail de Arap dünyasını hegemonyası altına alacaktır. Halkın iradesini hiçe sayan, istemeyen Arap rejimleri İsrail'in iradesini sevimli görmekte hatta tapınmaktadır. Bunu anlamak için kahin olmaya gerek yok. Trump'ın huzurunda Netanyahu'nun önünde parafe edilen tanıma ve tanışma belgesi merasiminde güya BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed'ın davranış ve hareketini bakan ne dediğimizi anlar. Adam o karede olduğu için dengesini kaybetmiştir. Kısaca, adamlar yeryüzünde tapınacak adam arıyor.

İSLAM İLE TÜRK FOBİSİNİ KÖPÜRTMEK

Bernard Lewis 28 Temmuz 2004'te Alman Die Welt gazetesine verdiği mülâkatta şunları söylemiştir: "Yüzyılın sonuna kadar Avrupa'ya İslâm hakim olacaktır. Avrupa Arap batısının, Magreb'in bir parçası haline gelecektir." Lewis denilen koca kışkırtıcı yazar Avrupalıları İslam ve Araplara karşı kışkırtıyor. Bu adamdan tarafsız bir tarihçilik beklemek mümkün mü? Paşinyan da kışkırtmalarına selefinin kaldığı yerden devam ediyor!

BERNARD LEWIS'TEN PAŞİNYAN'A

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, France24 televizyonuna verdiği demeçte Türkiye'ye karşı akıl almaz iddialarda bulundu. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta terörle mücadelesini ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimini örnek veren Paşinyan, Ankara'nın yayılmacı bir politika izlediğini iddia ederek, "Ermenistan, Türkiye'nin kuzeye ve doğuya doğru genişlemesinin önündeki son engeldir" dedi. Türkiye'yi sözde Ermeni Soykırımı hedeflerini sürdürdüğü saçmalığıyla suçlayan ve işgalci gibi göstermeye çalışan Paşinyan, kendince Avrupa ülkelerine akıl verdi. Paşinyan hızını alamayarak saçmalıklarıyla Avrupalıları korkutmaya çalıştı, "Türkiye'nin "Türk İmparatorluğu"nu kurmak gibi bir hedefi var. Bu politika burada başarılı olursa şaşırmayın. Sadece Yunan Adaları değil, Avrupa kıtasında da yayılmaya çalışırlarsa şaşırmayın. Eğer Türkiye bunları başarırsa, onları Viyana'da bekleyin. " Demek ki Türkiye'yi Ermenistan durduruyormuş!

Ne diyelim sözü Halit Bin Velid'in sözüyle noktalayalım: Korkakların gözüne uyku girmesin!

Mustafa Özcan