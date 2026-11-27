Sevr’de Yol Arkadaşı: Hz. Ebû Bekir es-Sıddîk (I)

Rasûlullah (sav) bir gün ashâbına, Allah'ın bir kulunu dünya hayatı ile kendi katında olan nimetler arasında serbest bıraktığını, o kulun da Allah katında olan nimet ve güzellikleri tercih ettiğini anlattı. Mescitte onu dinleyenlerden Ebû Saîd el-Hudrî, sözün burasında Hz. Ebû Bekir'in ağlamasına şaşırmıştı; arkadaşının niçin ağladığını ancak sonradan anlayacaktı. Sözü edilen kul onlara hitap eden Rasûlullah'tı. Ebû Bekir dostunun sözündeki vedalaşmayı herkesten önce anlamıştı.

Çok geçmeden aynı şehirde, bu defa insanlar ağlarken ayağa kalkıp onlara Rasûlullah'ın vefat ettiğini söylemek de ona düşecekti. Bunu yapacak kişinin, Rasûlullah'ın ayrılığına en zor dayanacak insanlardan biri olduğunu kızı Âişe iyi biliyordu. Nitekim babasından cemaate namaz kıldırması istendiğinde, onun Rasûlullah'ın (sav) mihrabında ve onun durduğu o mübarek makamda durunca ağlamaktan sesini arka saflara duyuramayacağını söylemişti. Mekke'de Kur'an okurken ağlayan bu adamın sesini kızı Âişe çocukluğundan beri tanıyordu; o ses yıllar sonra bir şehre en ağır haberi de yine Kur'an'ın sözleriyle verecekti: "Sen de öleceksin, onlar da", yani "sen de ölümlü bir beşersin, onlar da." Bu âyetin Ebû Bekir tarafından okunduğunu dinleyen ashap —dünya hayatının en hüzünlü anını yaşayan ashap— sakinleşmiş oldu.

Bir tüccarın vazgeçtiği himaye

Mekkelilerin Ebû Bekir diye tanıdığı bu tüccarın asıl adı neydi? Rasûlullah tarafından kendisine verilen isimle Abdullah olarak tanınıyordu, babası Osman da daha çok Ebû Kuhâfe künyesiyle anılırdı. Kureyş'in Benî Teym koluna mensup olan Ebû Bekir, kumaş ve elbise ticareti yapar, kervanlarla Suriye ve Yemen'e giderdi; Arap ailelerinin soylarını ve birbirleriyle akrabalıklarını çok iyi bilirdi. İbn İshak'ın anlattığına göre Kureyşliler ticareti, bilgisi ve sohbeti dolayısıyla ona sık sık uğrarlardı. Rasûlullah'ın risaletini kabul eden ve ona hür erkeklerden ilk iman eden Ebû Bekir, ilk Müslümanlar arasında yer aldığında, kendisine öteden beri güvenen bu insanlarla konuşmaya başladı. Osman İbn Affân, Zübeyr İbn Avvâm ve Abdurrahman İbn Avf, onun davetiyle Rasûlullah'ın yanına giderek iman edenler arasındaydı.

Mekke'de yeni dini kabul etmenin bedeli herkes için aynı değildi. Ebû Bekir bir tüccar olarak malı üzerinde söz sahibiydi, Bilâl-i Habeşî ise inancı yüzünden eziyet görürken kendi bedeni üzerinde bile söz sahibi değildi. Ebû Bekir, servetinin bir kısmını Bilâl'i ve onun gibi baskı altındaki başka köleleri satın alıp özgürlüklerine kavuşturmaya ayırdı. Babası, oğlunun neden özellikle güçsüzleri seçtiğini anlamakta zorlanıyordu. Madem para harcıyordu, hiç olmazsa kendisini koruyabilecek güçlü kimseleri âzat etseydi. Siyer kaynaklarının aktardığına göre Ebû Bekir, bu işi yalnız Allah'ın rızasını umarak yaptığını söyledi. Yıllar sonra Hz. Ömer, Bilâl'den söz ederken ikisini de aynı kelimeyle anacaktı; "Ebû Bekir efendimizdir, efendimizi hürriyetine kavuşturmuştur." derdi.

Derken bir gün Ebû Bekir'in kendisi de Mekke'de bir koruyucuya ihtiyaç duydu. Habeşistan'a gitmek üzere şehirden ayrıldığında yolda Kâre kabilesinin reisi İbnü'd-Dağinne ile karşılaştı. Bu adam onu akrabasını gözeten, misafiri ağırlayan, başına felâket gelenin yardımına koşan biri olarak tanıyordu. Böyle bir insanın yurdundan çıkıp gitmesine razı olmadı, kendisine himaye teklif etti ve onu Mekke'ye geri getirdi. Kureyş'in ileri gelenleri, Ebû Bekir'in ibadetini evinde yapması şartıyla bu himayeyi kabul ettiler.

Bir süre sonra Ebû Bekir evinin avlusunda bir namaz yeri yaptı; orada namaz kılıyor, Kur'an okuyor, okurken gözyaşlarını tutamıyordu. Mekkeli kadınlar ve çocuklar da onu seyretmek, sesini dinlemek için toplanıyorlardı. Kureyş ileri gelenleri İbnü'd-Dağinne'yi çağırıp kadınlarının ve çocuklarının bundan etkileneceğini söylediler. İbnü'd-Dağinne, Ebû Bekir'e verdiği sözün ancak ilk şartla sürebileceğini bildirdi. Ebû Bekir onun himayesini kendisine iade etti ve Allah'ın himayesine razı olduğunu söyledi. Mekke'ye bu güvence sayesinde geri dönmüştü, şimdi kendi avlusunda Kur'an okumayı sürdürebilmek için ondan vazgeçiyordu.

Hicret yolunda bir tas süt

Hz. Ebû Bekir'in en tanınmış lakabı, doğruluğu ve Rasûlullah'a iman ederek onu tereddütsüz tasdik etmesinden dolayı bu sıfatını ifade eden es-Sıddîk idi. Siyer geleneği bu adı özellikle İsrâ haberiyle ilişkilendirir. Rasûlullah'ın bir gecede Kudüs'e/Mescid-i Aksâ'ya gidip döndüğünü söylediğini haber verenler, dostunun buna ne diyeceğini merak ediyorlardı; Ebû Bekir'in cevabı bunu gerçekten o söylemişse doğru söylediği yönündeydi. Enes İbn Mâlik'in naklettiği bir hadise de Rasûlullah'ın bu sıfatı kullandığını gösterir. Uhud Dağı'nda yanında Ebû Bekir, Ömer ve Osman bulunduğu sırada, dağa seslenerek üstünde bir Rasûl, bir sıddîk ve iki şehit bulunduğunu söylemişti.

Medine'ye hicret hazırlıkları başlarken Rasûlullah, kendisinin de yola çıkmasına izin verileceğini umduğunu söyleyerek Ebû Bekir'den beklemesini istedi; Ebû Bekir dört ay boyunca iki deveyi besledi. Bir gün Rasûlullah, alışılmış ziyaret saatlerinin dışında, öğle sıcağında evlerine geldi ve hicret iznini aldığını bildirdi. Ebû Bekir'in sorduğu ilk soru, kendisinin de ona arkadaş olup olamayacağıydı. Olumlu cevabı alınca hazırladığı develerden birini ikram etti, Efendimiz onu bedelini ödeyerek alacağını söyledi. Ev halkı yol azığını hazırladı, kızı Esmâ azık torbasının ağzını bağlamak için kuşağından bir parça ayırdı.

Sevr Mağarası'nda geçirdikleri üç gece boyunca oğlu Abdullah Mekke'de duyduklarını onlara ulaştırdı, vaktiyle Ebû Bekir'in âzat ettiği Âmir İbn Füheyre sürüsünü akşamları mağaranın yakınına getirdi ve sütünden yararlanmalarını sağladı. Kur'an, Tevbe sûresinin 40. âyetinde hicretin bu ânını anlatırken Rasûlullah'ın yanındaki kişiden "arkadaşı" diye söz eder. Ebû Bekir de yıllar sonra, yukarıdakilerden biri ayağının dibine baksa kendilerini görebileceğini söylediği o ânı hatırlayacaktı. Rasûlullah ona Allah'ın kendileriyle beraber olduğunu hatırlatmış ve üzülmemesini söylemişti.

Hicretten bir başka hatıra ise bir alışveriş sayesinde bize ulaşır. Ebû Bekir, Berâ İbn Âzib'in babasından bir semer satın almıştı; Âzib bu alışveriş sırasında ona Rasûlullah'la çıktıkları yolculuğu sordu. Ebû Bekir'in anlattığına göre bir öğle vakti uzun bir kayanın gölgesine sığınmışlardı. Efendimizin yatacağı yeri eliyle düzeltmiş, o uyurken çevreyi gözlemek üzere biraz uzaklaşmıştı. Aynı gölgeye gelen bir çobandan süt alıp döndüğünde dostunu uyandırmaya kıyamadı, yaklaşınca onun zaten uyanmış olduğunu gördü ve sütü sundu. Hatıranın en güzel tarafı, sonunda kimin ferahladığını söyleyişidir. Sütü Rasûlullah içmiş, içi ferahlayan kişi ise Ebû Bekir olmuştu.

Medine'de inen bir âyet ise Ebû Bekir'i kendi evinde çok daha zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Geçimine yardım ettiği yoksul bir akrabası vardı, Bedir'e de katılmış olan bu muhacir Mistah İbn Üsâse idi. Kızı Âişe'ye atılan iftirayı yayanlar arasında onun da bulunduğunu öğrenince, bir daha kendisine yardım etmeyeceğine dair yemin etti. Âişe'nin masumiyetini bildiren âyetlerin ardından Nûr sûresinin 22. âyeti, imkân sahiplerini yakınlarına ve yoksullara yardımı kesmemeye, bağışlayıcı olmaya çağırdı. Âyet, Allah'ın kendilerini bağışlamasını isteyip istemediklerini de soruyordu. Hz. Âişe, babasının Allah tarafından bağışlanmayı elbette istediğini söylediğini nakleder. Ebû Bekir, Mistah'a eskisi gibi yardım etmeye başladı. Babasının ne kadar incindiğini bilen Âişe onun nasıl affettiğine de böylece tanıklık etti.

Rasûlullah hicretin dokuzuncu yılında hac ibadetinin yerine getirilmesi ve hacılara rehberlik etmesi görevini ona verdi, Hz. Ebû Bekir hac emîri olarak ibadetin yürütülmesinden sorumluydu. Bayram günü Mina'da, gelecek yıldan itibaren müşriklerin hacca katılmayacağını ve Kâbe'nin çıplak olarak tavaf edilmeyeceğini duyurmak üzere aralarında Ebû Hüreyre'nin de bulunduğu kimseleri görevlendirdi. Rasûlullah'ın ayrıca gönderdiği Hz. Ali (r.a.) de aynı yerde Tevbe sûresinin başındaki âyetleri tebliğ etti. Bir zamanlar avlusunda okuduğu Kur'an'ı kadınların ve çocukların dinlemesine karşı çıkan Mekke, birkaç yıl sonra onu hac emîri olarak karşıladı.

Devam edeceğiz...

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

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