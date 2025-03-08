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Anasayfa Yaşam Ihlamur Kasırları çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor

Ihlamur Kasırları çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor

Yayınlanma Tarihi: Mart 08, 2025 11:10

Çiçek mevsiminde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ihlamur Kasırları, baharda Dolmabahçe Sarayı ile yarışır ilgi görüyor

Ihlamur Kasırları çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor

Milli Saraylar Başkanlığına bağlı Ihlamur Kasırları, baharda çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor.

İstanbul'un sayılı adreslerinden kasır bahçesi, manolyaların çiçek açmasıyla renklendi. Kasır bahçesi, baharda her yaştan doğaseverin ve tarih tutkununun buluşma noktası haline geldi.

Çiçek mevsiminde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Ihlamur Kasırları, Dolmabahçe Sarayı ile yarışır ilgi görüyor.

Manolyalar, Osmanlı'da ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde saray bahçelerini süslemeye başladı. Sultan 2. Abdülhamid devrinde ise türleri arttı ve daha geniş alanlara yayıldı.

Bahçede, şubattan hazirana kadar çiçek açan üç farklı manolya türü bulunuyor.

Bunlardan en erken çiçeklenen, "lale manolyası" veya "süsen çiçekli manolya" olarak bilinen "magnolia × soulangeana" oldu. 1820'lerde Fransız botanikçi Etienne Soulange-Bodin tarafından iki farklı türün melezlenmesiyle elde edilen bu manolya, yetiştiricisinin soyadıyla anıldı.

Ihlamur Kasırları'nın bahçesinde çiçek açan manolyalar, geçmişin izlerini de bugüne taşıyor. Aslanlı havuzun dört bir yanını çiçeklerle saran manolyalar, suyun yansımalarıyla güzel manzara oluşturuyor.

Saflık ve zarafetin sembolü olarak kabul edilen manolyalar, tarih boyunca yalnızca bahçeleri süslemekle kalmadı, Çin ve Japon tıbbında şifa kaynağı olarak da kullanıldı. Yaprakları Japon mutfağında yiyecekleri sarmak için tercih edilen ağaç, oyma işleri ve mobilya yapımında da değerlendirildi.

Ihlamur Kasırları, pazartesi dışında her gün 9.00-17.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

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