Dünyada en çok yaşayan dil bulunan ülkeler
Varlık evimiz olarak adlandırabildiğimiz dilimiz, insanlığın tekamül ve geleceği için olmazsa olmaz bir vasıta. Our World in Data isimli kurum ülke ülke dünyada konuşulan dil sayısını araştırdı. Papua Yeni, Gine 840 dil ile zirvede yer alırken ilk on ülkenin son sırasında 222 dil ile Brezilya yer alıyor.
📌 Dünya üzerinde yaşayan yani konuşulan yedi binden fazla dil mevcut. Bu dillerin yüzde ondan fazlası ise sadece Papua Yeni Gine'de mevcut. Oxford Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olan "Our World in Data" yayınladığı "Yaşayan Diller Haritası"nda dünya üzerinde hangi ülkede kaç dil konuşulduğunu açıkladı. Ülkemizde 44 dil konuşulurken zirvede 840 dil ile Papua Yeni Gine yer aldı.
Yaşayan dil ne demek?
En az bir kişinin ana dili olarak konuştuğu dil anlamını taşır.
Our World in Data nedir?
Oxford Üniversitesi'ne bağlı bir kuruluş olan Our World in Data, dilimizde "Veri Dünyamız" anlamına geliyor. Kısaca OWID hastalık, açlık, riskler gibi küresel sorunlara odaklanan bilimsel bir çevrimiçi yayın merkezi.
DÜNYA ÜZERİNDE EN ÇOK YAŞAYAN DİLİ BARINDIRAN İLK ON ÜLKE
Papua Yeni Gine: 840 Dil
Endonezya: 710 Dil
Nijerya: 530 Dil
Hindistan: 453 Dil
Çin: 306 Dil
Meksika : 293 Dil
Kamerun: 279 Dil
Amerika Birleşik Devletleri: 236 Dil
Avustralya: 224 Dil
Brezilya: 222 Dil
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