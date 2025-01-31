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Dünyada en çok yaşayan dil bulunan ülkeler

Yayınlanma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:46 Güncelleme Tarihi: Ocak 31, 2025 15:19

Varlık evimiz olarak adlandırabildiğimiz dilimiz, insanlığın tekamül ve geleceği için olmazsa olmaz bir vasıta. Our World in Data isimli kurum ülke ülke dünyada konuşulan dil sayısını araştırdı. Papua Yeni, Gine 840 dil ile zirvede yer alırken ilk on ülkenin son sırasında 222 dil ile Brezilya yer alıyor.

Dünyada en çok yaşayan dil bulunan ülkeler

📌 Dünya üzerinde yaşayan yani konuşulan yedi binden fazla dil mevcut. Bu dillerin yüzde ondan fazlası ise sadece Papua Yeni Gine'de mevcut. Oxford Üniversitesi'ne bağlı bir kurum olan "Our World in Data" yayınladığı "Yaşayan Diller Haritası"nda dünya üzerinde hangi ülkede kaç dil konuşulduğunu açıkladı. Ülkemizde 44 dil konuşulurken zirvede 840 dil ile Papua Yeni Gine yer aldı.

Yaşayan dil ne demek?

En az bir kişinin ana dili olarak konuştuğu dil anlamını taşır.

Our World in Data nedir?

Oxford Üniversitesi'ne bağlı bir kuruluş olan Our World in Data, dilimizde "Veri Dünyamız" anlamına geliyor. Kısaca OWID hastalık, açlık, riskler gibi küresel sorunlara odaklanan bilimsel bir çevrimiçi yayın merkezi.


DÜNYA ÜZERİNDE EN ÇOK YAŞAYAN DİLİ BARINDIRAN İLK ON ÜLKE

Papua Yeni Gine: 840 Dil

Endonezya: 710 Dil

Nijerya: 530 Dil

Hindistan: 453 Dil

Çin: 306 Dil

Meksika : 293 Dil

Kamerun: 279 Dil

Amerika Birleşik Devletleri: 236 Dil

Avustralya: 224 Dil

Brezilya: 222 Dil

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