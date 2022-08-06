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YAŞAM

Kapadokya'da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022 11:03
Kapadokya’da turistler yeni günü gökyüzünde karşıladı

Tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile Türkiye'nin gözde turizm merkezi Kapadokya'da yüzlerce sıcak hava balonuyla gökyüzüne yükselen turistler yeni günü havada karşıladı.

Kapadokya'da, gün aydınlanmadan ekiplerce hazırlanan sıcak hava balonları, sepetlere binen turistlerle gün doğumu vakti uçuşa başladı.

Paşabağı mevkisinden kalkan 156 sıcak hava balonu, peribacalarıyla kaplı Kılıçlar, Güllüdere, Aşıklar, Zemi vadileri ile kayadan oyma tarihi Çavuşin ve Uçhisar kalelerinin çevresinde süzüldü.

Yaklaşık 1 saat boyunca süren tura katılan turistler milyonlarca yıl önce oluşan manzarayı gökyüzünden izledi.

Balonların oluşturduğu renkli manzarayı dekor olarak kullanmak isteyen bazı turistler vadi yamaçlarında fotoğraf çekerken, bazıları da kiraladıkları kostümlerle objektiflere poz verdi.

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Balon turuna katılan İtalyan turistlerden Paola Placenti, AA muhabirine, Türkiye'ye daha önce de seyahat amaçlı geldiğini ancak Kapadokya'yı ilk kez ziyaret ettiğini belirtti.

Balon turuna katılmanın heyecanını yaşamaktan mutlu olduğunu ifade eden Placenti, "Türkiye'yi çok seviyorum ama Kapadokya bugüne kadar bulunduğum en güzel yer. Balon turu inanılmaz güzel ve keyifliydi. Güneşin doğuşunu gökyüzünden izledik. Sanırım başka bir yerde böyle harika bir gün doğumu izleyemeyeceğim." dedi.

Bölgede 11 yıldır balon pilotluğu yapan Tolga Eke ise 2022 yılı turizm sezonunda dünyanın birçok yerinden turistlerin bölgede ağırlandığını, turizmcilerin yaşanan yoğunluktan memnun olduğunu dile getirdi.

Kapadokya'nın manzarası ve aktivite olanaklarıyla zenginlik sunduğunu vurgulayan Eke, şöyle konuştu:

"Kapadokya, dünyada bulunmaz bir nimet. Böyle bir yerin bizim ülkemizde olması büyük bir kazanç. Her gün ortalama 150 balon uçuyor. Balon uçarken seyretmek için gelenler, balon turu vaktinde ATV ve at turlarına katılıyor. Diğer taraftan fotoğraf çekimi için gelenlerle kalabalık oluşuyor. Bu durum ekonomik olarak da ayrı bir değer. Bu sezon, Avrupalı misafirlerimizin büyük ilgisi var. Kovid-19 sürecinden önce bölgeye, Uzakdoğulu konuklarımızın çok yoğun ilgisi vardı. Onların çekilmesiyle İtalya, İngiltere ve Almanya'dan gelenler yoğunluk kazandı."

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Etiketler Kapadokya Türkiye İtalya Güllüdere Zemi Uzakdoğu Avrupalı Çavuşin Tolga Ek Paola Uçhisar Almanya İngiltere Kılıçlar Aşıklar kültür

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