Hayatın her anında 7/24 Dinle!

Yolda, arabada, çalışırken ya da ev işleri ile uğraşırken haber ya da kitap okumaya fırsat bulamıyorsanız size çok iyi geleceğini düşündüğümüz bir haberimiz var. Yeni sesli içerik platformu 724dinle.com yayın hayatına ilk adımlarını sizlerle birlikte atıyor. Yurtta ve dünyada gelişen tüm olayları, güncel haberleri Fikriyat ve Sabah köşe yazarlarını, seçilmiş sesli kitap ve röportajları zevkle dinleyebileceğiniz 7/24 Dinle'de canlı radyolar, dini yayınlar ve çok çeşitli program arşivleri de kullanıcılarını bekliyor.

📌 Yeni sesli içerik platformu 7/24 Dinle ile gündemi takip etmenin kolaylığını keşfetmenin tam zamanı. İster güncel haberleri takip et, ister moduna göre haber dinle ya da popüler isimlerle gerçekleştirilen çok özel röportajlara kulak misafiri ol.

📌 7/24 Dinle, günlük hayatta ihtiyacın olan birçok bilgiyi de içinde barındırıyor. İslam'da yaşam, alanında uzman doktorlardan sağlık tavsiyeleri ve yorumları, Turkuvaz Medya'nın sahip olduğu benzersiz arşiv ve daha pek çok sesli içerik ücretsiz olarak dinlenebiliyor. Ayrıca birçok konuda derlenmiş çalma listeleriyle fark oluşturan 7/24 Dinle, üyelerine özel olarak çalma listeleri oluşturma imkânı da sağlıyor.

👉7/24 Dinle ile sesli içeriklere ulaşmak için tıklayın





13 CANLI RADYO TEK PLATFORMDA



➡ 7/24 Dinle ile günün 24 saati; Radyo Turkuvaz, Turkuvaz Romantik, Turkuvaz Efsane, Vav Radyo, A Spor Radyo, A News Radio, Musiki, Turkuvaz Nostalji, Anadolu, Radyo Energy, Radyo Soft, A Haber Radyo, A Para Radyo gibi 13 farklı radyoyu canlı olarak dinleyebilirsiniz.



MODUNA GÖRE HABER DİNLE



➡ Müzik platformlarından alışık olduğumuz moduna ya da konumuna göre dinleme özelliği 7/24 Dinle'de yepyeni bir boyut kazanıyor. Fikriyat.com, Sabah, A Haber, Takvim, Fotomaç gibi Turkuvaz yayınlarındaki gündem, dünya, ekonomi, yaşam ve spor haberlerini tüm detayları ile dinleme imkânı sağlarken, kullanıcılar modlarına göre de haber dinleme ayrıcalığını deneyimliyor.

👉 7/24 Dinle'deki Fikriyat.com özel içeriklerini sesli dinlemek için tıklayın.



SESLİ YAZAR DİNLE



➡ Fikriyat.com ve Sabah gazetesinin köşe yazarları güncel yazıları ile sesli olarak 7/24 Dinle'de. Günlük olarak seslendirilen yazarlar ile gündemi takip etmekle kalmayacak ona hâkim de olacaksınız.

👉 7/24 Dinle'deki Fikriyat.com yazarlarını sesli dinlemek için tıklayın



DİNİ YAYINLARIYLA FARK OLUŞTURUYOR



➡ Fikriyat.com ve Vav Radyo'nun arşiviyle Esma-i Hüsna, Hadis ve Sünnet, Günlük Hayatta İslam, Kur'an'ın Gölgesinde, İslam Ahlakı programları yeniden hayat bulurken, onlarca farklı değerli hocanın sesinden Aşr-ı Şerif, Cüz, Meal Cüz dinleme imkânı da tanıyor.

CÜZ MEALİ PODCAST KAYITLARINDA 8 ÖNEMLİ İSİM

➡ Fikriyat.com, "Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına alanında özel 16 sesi sizlerle buluşturuyor. İbrahim Sadri, Turgay Tanülkü, Kaya Akarsu, Cahit Şaher, Mehmet Atay, Sinan Divrik, Mesut Uz, Tarkan Koç, Köksal Engür, Sungun Babacan, Ali Gül, Ercan Demirel, Mazlum Kiper, Nüvit Candaner, Hakan Vanlı ve Atilla Olgaç meal okumalarına ulaşabileceğiniz isimler arasında.

👉 Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına ulaşmak için tıklayın.

Fikriyat podcast kayıtlarında ayrıca seçkin hocalardan Aşr-ı Şerif ;

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/asri-serif

seçkin hafızlardan Kur'an-ı Kerim cüz ve surelerini dinleyebilirsiniz.

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/cuz

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/meal/sure

📌 Değerli yazarlarımızdan Ekrem Demirli'nin her hafta Vav Radyo'da yayınlanan programı "Düşünce ve Hayat'ın tüm bölümlerini de podcast olarak dinleyebilirsiniz.

👉 https://www.fikriyat.com/podcast/ekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat

ÖZGÜN İÇERİKLERİN DİJİTAL MECRASI: FİKRİYAT.COM

📌İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri ile Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com yayın hayatına Mayıs 2017'de başladı.

📌 İslam, fikir, düşünce, kültür sanat, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getirdi.

👉 Dosya haberleri okumak için tıklayın.





A HABER ARŞİVİ YENİDEN CANLANIYOR



➡ İzleyiciler kaçırdıkları ya da henüz keşfedemedikleri A Haber'in eski ve yeni programlarını da 7/24 Dinle'de dinleme fırsatı buluyor. Memleket Meselesi, Canan Barlas İle Gündem, Portre, Perde Arkası, Bir İnsan Bir Hikâye gibi programların yanı sıra özel haber ve analiz yayınları da artık 7/24 Dinle platformunda.

NİHAT HATİPOĞLU DA 7/24 DİNLE'DE



➡ "Nihat Hatipoğlu Cevaplıyor" çalma listeleri ile namaz, oruç, İslam'da aile hayatı gibi birçok konuda soru işaretlerinizi giderebilirsiniz. Nihat Hatipoğlu farkıyla İslam'ı ve İslam öğretilerini daha yakından tanıyabilirsiniz.



ALANINDA UZMAN DOKTORLARDAN GÖRÜŞLER



➡ Sabah.com.tr 'ye özel alanında uzman doktorların genel sağlık, kadın sağlığı, çocuk sağlığı, estetik ve diyet konularında çok özel açıklamalarını dinleyebilir, her yeni güne daha sağlıklı başlamanın ipuçlarını yakalayabilirsiniz.





SESLİ ÖYKÜ VE MASALLAR



➡ Turkuvaz Kitap editörlerinin seçimiyle belirlenen ve her yeni gün büyüyen kitaplığı ile 7/24 Dinle'nin Sesli Kitap bölümünde öyküler, masallar ve yazarlara özel çalma listelerini bulabilirsiniz. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ömer Seyfettin, dünyada öyküleriyle ses getiren Jack Londan ve daha birçok yazar sizleri bekliyor.



POPÜLER İSİMLERLE SESLİ RÖPORTAJLAR



➡ Ünlü isimlerle yapılan çok özel röportajlar, her ay yenilenen isimlerle 7/24 Dinle'de. Yıldızı Parlayanlar, Oyuncular, Müzisyenler, Sosyal Medya Ünlüleri, Popüler Konular ve Gel de Anlat çalma listeleri yine bir adım ötenizde.

MOBİL UYGULAMA HİZMETİ

Bunların yanı sıra Vav Radyo'da yayınlanan İslam'dan, tarih ve edebiyata kadar uzanan programların da podcastlerine yine Fikriyat.com üzerinden ulaşabilir ve günün her saati bilgisayarınızdan ve mobil uygulamamız üzerinden dinleyebilirsiniz.

📌 Podcast programlarına buradan;

👉 https://www.fikriyat.com/podcast

Mobil uygulamamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.

👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat

MEALLİ HATİM PODCASTLERİ

Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, mealli hatim podcastleriyle Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet dinlemenize ve indirmenize olanak sağlıyor.

👉 "İshak Danış ve Nüvit Candaner'in sesinden Mealli Hatim" podcastlerine ulaşmak için tıklayın.

ÖZEL "ESMA-İ HÜSNA" ÇALIŞMASI

📌 Fikriyat.com'un bir diğer önemli yeniliği ise "Esma-i Hüsna" çalışması…

Kaliteli ve özgün içerik üretme amacıyla çıktığı yolda, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, Esma-i Hüsna özel çalışması ile okuyucusunun karşısına çıkıyor.

Yaklaşık 2 dakikalık olarak sunulan çalışmada Allah'ın 99 ismini muhteva eden Esma-i Hüsna'yı anlamını bilerek ezberlemeniz için özel metin ve seslendirme de videolarda yer alıyor.

👉 Esma-i Hüsna videolarını izlemek için tıklayın.

VİDEO HABER FORMATLARI

İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, tarihe düşülmüş bilgileri, edebiyatın derinliklerine saklanmış hazineleri, gündemde yer alan dosya haberleri, "Farkında Mısınız?, Fikriyat ile Geziyoruz" gibi özel programları, yerinde anlatım ve uzman isimlerin de yer aldığı röportajlarla okuyucusuna sunan Fikriyat.com, video haber formatlarıyla da yeniliklerine yenilik katıyor.

👉 İlgili video haberlerimize ve röportajlara ulaşmak için tıklayın.

FİKRİYAT.COM OKUYUCUSUNA BAŞKA NELER SUNUYOR?

İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer edinen fikir ve düşüncenin referans sitesi Fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi medeniyetimize dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla, okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.

👉 Osmanlıca derslerine ulaşmak için tıklayın.

Fikriyat.com'un dijital yenilikleri içerisinde daha birçok içeriği de severek takip etmeniz mümkün…

Hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata ve tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok özgün içeriği de okuyabilirsiniz.

👉 Kur'an'ı Kerim

👉 Podcast kayıtları

👉 Özgün içerikler

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

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Fikriyat.com olarak yoğun fakat keyifli bir yoldan geçerek, kaliteli ve özgün içeriklerimizle, dijital medyada oldukça saygın bir konumda varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz.

Kaliteli ve keyifli bilgiler verme amacıyla çıktığımız yol, Fikriyat.com'u çok güzel yerlere getirmeye devam ediyor. Artık interaktif şekilde de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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