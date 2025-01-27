Zamanı Verimli Kullanmak İçin Neler Yapılabilir? I Çerezlik 4. Bölüm
Yayınlanma Tarihi: Ocak 27, 2025 11:09 Güncelleme Tarihi: Ocak 27, 2025 11:09
Fikriyat editörleri olarak bu bölümde sizler için, zamanı verimli kullanmak adına neler yapılabileceğine dair kendi deneyimlerimizden yola çıkarak kısa bir sohbet gerçekleştirdik.
Editör: Betül Sav
Özge Özkul
Sümeyye Gedizli
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
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