Zamanı Verimli Kullanmak İçin Neler Yapılabilir? I Çerezlik 4. Bölüm

Fikriyat editörleri olarak bu bölümde sizler için, zamanı verimli kullanmak adına neler yapılabileceğine dair kendi deneyimlerimizden yola çıkarak kısa bir sohbet gerçekleştirdik.

Editör: Betül Sav

Özge Özkul

Sümeyye Gedizli

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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