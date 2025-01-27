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Zamanı Verimli Kullanmak İçin Neler Yapılabilir? I Çerezlik 4. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: Ocak 27, 2025 11:09 Güncelleme Tarihi: Ocak 27, 2025 11:09

Fikriyat editörleri olarak bu bölümde sizler için, zamanı verimli kullanmak adına neler yapılabileceğine dair kendi deneyimlerimizden yola çıkarak kısa bir sohbet gerçekleştirdik.

Editör: Betül Sav

Özge Özkul

Sümeyye Gedizli

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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