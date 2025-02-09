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Türkiye benim ikinci vatanım I Leonida Timuş I Fikriyat Sohbetleri

Yayınlanma Tarihi: Şubat 09, 2025 16:15 Güncelleme Tarihi: Şubat 09, 2025 16:17

Hayallerimiz bizim gerçeğimizdir. "Bu dünyada niçin var olduğumuzu" kendimize ne kadar sık hatırlatırsak rotamız ona göre şekil alır. Fikriyat ekranlarına konuk olan Leonida Timuş da rotasını belirlemiş bir isim. Yunus Emre'nin hayatına dokunuşunu, seslendirdiği ilahilerin manevi ikliminden ve mikrofonun gücünden bahseden Gagavuz Türk'ü Timuş; hem İslam hem de Türkiye ile tanıştıktan sonra hayatında ne gibi değişimlerin olduğunu "Fikriyat Sohbetleri"nde anlattı.

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