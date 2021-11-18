Türk milleti büyük şairi Sezai Karakoç'a ağladı!

Şehzadebaşı Camii avlusunda duygu dolu anlar...
Fikirleriyle yol gösteren, büyük İslam medeniyeti fikrini, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük...
Ümmetin gür sesi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. "Şehzadebaşında Gün Doğmadan" şiirinden ilhamla, Şehzade Camii haziresine defnedildi. Fikriyat başta olmak üzere, binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu. Sevenleri Üstad'ın cenazesinin yanında Kur'an-ı Kerim okudu. Onun vefatıyla fikir dünyamızda yeri doldurulamayacak bir boşluk oluştu. Son vedada Üstad'ın cenazesi büyük bir kalabalıkla uğurlanırken, duygu dolu anlar yaşandı. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan vazifemizi en önde olarak yerine getirdik."Üstad Sezai Karakoç'a son veda" haberimizi okumak için tıklayın
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Fikirleriyle yol gösteren, büyük İslam medeniyeti fikrini, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük...
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