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Türk milleti büyük şairi Sezai Karakoç'a ağladı!

Yayınlanma Tarihi: 18.11.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 18:17

Ümmetin gür sesi, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayata veda etti. "Şehzadebaşında Gün Doğmadan" şiirinden ilhamla, Şehzade Camii haziresine defnedildi. Fikriyat başta olmak üzere, binlerce kişi Şehzade Camii'nde Üstad için saf tuttu. Sevenleri Üstad'ın cenazesinin yanında Kur'an-ı Kerim okudu. Onun vefatıyla fikir dünyamızda yeri doldurulamayacak bir boşluk oluştu. Son vedada Üstad'ın cenazesi büyük bir kalabalıkla uğurlanırken, duygu dolu anlar yaşandı. Fikriyat ekibi olarak bizler de Üstad'a olan vazifemizi en önde olarak yerine getirdik.

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