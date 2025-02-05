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Tabut, soğuk bir kış günü bir ihtiyacı giderdi I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Yayınlanma Tarihi: Şubat 05, 2025 17:00 Güncelleme Tarihi: Şubat 05, 2025 17:00

6 Şubat Asrın Felaketi'nden sonra hayat hala normal devam ediyormuş gibi olsa da acımız taze... Binlerce şahit olduğumuz hikaye var. Bu hikayelere koşanlardan biri olan Psikolog Ali Can Oras ile o günlerde neler yaşandığını konuştuk.

Deprem üzerine konuştuğumuz röportajların tümüne Youtube kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Editör: Betül Sav

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salman

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