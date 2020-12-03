İçine biraz hüzün ve hatıra saklayan sonbaharın gidişi nasıldır? Bu güzel mevsime edebiyatımızdan güzel bir söz ile elveda demek istedik: “Yaprakları seviniz; çiçeği kim olsa sever…” Peki sonbahar edebiyata nasıl yansıdı sizce?

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NASIL İŞ BU

HER YANINA ÇİÇEK YAĞMIŞ

ERİK AĞACININ

IŞIK İÇİNDE YÜZÜYOR

NERESİNDEN BAKSAN

GÖZLERİN KAMAŞIR

OYSA BEN AKŞAM OLMUŞUM

YAPRAKLARIM DÖKÜLÜYOR

USUL USUL

ADIM SONBAHAR… DİYOR ATTİLA İLHAN,

BU GÜZEL MEVSİMİ ANLATIRKEN…

PEKİ, EDEBİYATTAKİ YERİ NASILDIR, SONBAHARIN?

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ÜSTAD SEZAİ KARAKOÇ; "SONBAHAR ELEŞTİRİR" DERKEN,

CEMAL SÜREYA; "KİMSESİZLİĞİNİ" HATIRLAR.

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MEHMET RAUF; BOL BOL ÖZLEM YÜKLER…

EDİP CANSEVER; "HÜZNÜN ÖZGÜL AĞIRLIĞIDIR" DER.

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ARDINDAN ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN DEVREYE GİRER;

"BOYUNA HÜZÜNLÜ ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM" DİYE EKLER.

ÖZDEMİR ASAF İSE GÜZEL BİR NOKTA KOYAR; "SONBAHAR HÜZÜNDÜR, HÜZÜN İSE BEN DEMEKTİR."

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BİZ DE REFİK HALİD'İN ŞU SÖZÜ İLE ELVEDA DEDİK SONBAHARA…

"YAPRAKLARI SEVİNİZ, ÇİÇEĞİ KİM OLSA SEVER!"

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