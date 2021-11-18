Şehzadebaşı Camii avlusunda duygu dolu anlar...

Fikirleriyle yol gösteren, büyük İslam medeniyeti fikrini, İslam ümmetinin birlik ve bütünlük hedefini Diriliş Hareketi ile yeni nesillere miras bırakan Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdi. Cenazesi 17 Kasım 2021 Çarşamba günü Ahmet Vefik Paşa'da bulunan evinden alınarak, Şehzadebaşı mevkiinde yer alan Şehzade Camii haziresine defnedildi. Caminin avlusunda duygu dolu anlar yaşandı. Fikriyat, Sezai Karakoç'un son vedasında oradaydı. Cenaze törenine kadar her ayrıntıyı yapmış olduğumuz canlı yayınlarla, Üstad'ın sevenlerine ulaştırdık.

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