Sahte gülüş ile gerçek gülüşü nasıl ayırt edebiliriz?

Hayatımızın pek çok noktasında samimiyetsiz, zoraki gülen bir insanla muhakkak karşılaşmışızdır. Bunun adı sahte gülümseme. Peki, gerçek ve sahte gülümsemeyi nasıl ayırt edebiliriz?

🔹 Size bir soru, gerçek gülümseme ile sahte gülümsemeyi ayırt edebiliyor musunuz? Evet, şaşırdınız değil mi? Çünkü gün içinde çevremizde birçok kişide bunu aslında fark ediyorsunuz ancak kanıtlayamıyorsunuz.

🔹 O zaman gelin size Duchanne Gülümsemesi adı verilen bu sahte gülümsemeyi nasıl ayırt edeceğinizi anlatalım. Öncelikle Duchanne ismi, Fransız fizikçi Guillaume Duchanne de Boulogne'den gelmekte.

🔹 Guillaume Duchanne, Fransa'da araştırmaları ve deneyleriyle çığır açmış bilim insanların biri. Aynı zamanda fizikçi olan Duchanne, kas hastalıkları alanına yaptığı katkı haricinde tıp kitaplarında fotoğraf kullanımına da öncülük etmiştir.

🔹 Duchanne, psikiyatri hastanesindeki insanları yüz ifadelerini yöneten fizyolojik mekanizmaları anlamak için denek olarak kullanmıştır. Hastaların yüzlerine düşük düzeyde elektrik akımı vererek yüz kaslarını uyarmış ve çeşitli ifadeler üretmiştir.

🔹 Bu sırada ise yüzün farklı bölgeleri uyarıldığında oluşan yüz ifadelerinin fotoğraflarını çekmiştir. Bu çalışmalarını da 1862 yılında bir kitabında yayınlanmıştır.

🔹 Duchanne, deneklere yüz kaslarını etkileyecek şoklar vermiştir bunun sebebi ise belli kasları harekete geçirmektir. Fakat bu gördüğünüz fotoğraftaki kadar acı verici veyahut korkunç bir eylem değildir bu. Guillaume Duchanne de Boulogne'nin yaptığı birçok çalışma zamanında çok fazla eleştiriye sebep olsa da geçen asırda nöroloji ve elektroterapi alanlarında pek çok hastaya umut ışığı olmuştur.

🔹 Duchanne'nin yaptığı çalışmalara göre soldaki sahte, sağdaki gerçek gülümseme. Çünkü onun yaptığı çalışmalarda gerçekten gülen insanların göz kasları hareket eder. Sağdaki gülümseme de kişinin gözleri kısılmış. Bu da içten ve samimi gözükmesini sağlıyor.

🔹 Aslında diğer bir deyişle kişi mutluysa ve eğleniyorsa içtenliğiyle birlikte göz kasları harekete geçer, kişinin göz yapısına göre bazen çekik gözükür bazen de yalnızca kısılmış gözler vardır. Doğal gülümsemeye orbikularis okuli kası sebep olur. Bunun sonundaysa göz çevresindeki kaz ayakları ismini verdiğimiz bölgede belli kırışmalar meydana gelir.

🔹 Duchanne gülümsemesi; mutluluğumuzu, gerçek sosyal etkileşimimizi, empatimizi, rahatlamamızı artırarak zihin sağlığımıza büyük bir katkı sağlar.1862 yılında Guillaume Duchanne de Boulogne'nin keşfettiği gerçek gülümsemeyi ilerleyen yıllarda Paul Ekman ve Wallace Friesen gibi psikologlar çalışmış ve alanda uzmanlaşmışlardır.

Editör/Sunucu: Sümeyye Tektaş

Kurgu: Serkan Hervenik

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.