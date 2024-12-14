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Rol model olmak mı, rol model almak mı? I Çerezlik

Yayınlanma Tarihi: Aralık 14, 2024 09:11 Güncelleme Tarihi: Aralık 14, 2024 12:27

Çerezlik 2. bölümüyle karşınızda! Bu bölümde "Rol model olmak mı, rol model almak mı" sorusunu irdeledik. En çok kimler rol model alınıyor? Rol model alınırken nelere dikkat etmeliyiz? Rol model edinmeden rol model olunur mu? Bu samimi ve düşündürücü sohbetimize sizi de bekliyoruz. Sevgili Fikriyat okurları, videomuzu beğenip yorumda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!

🔹 Hayattaki gayemiz, öncelikle İslam'ın getirdiği kurallar çerçevesinde yaşayan bir Müslüman olmak. Hem dünyası hem ahiretini bunun üzerine şekillendirmek. Pusulası İslam olanın yolu şaşmaz çünkü. Zaten bütün iyilik ve güzelliklerde İslam ile paralel değil mi?

🔹 Rol model kavramım İslam üzerine olmalı. Sevgili peygamberimizi rol model almalıyız. Onun güzel ahlakı bizlerin yoluna ışık olmalı. Bakın mesela rol model ediniyoruz/alıyoruz burada ve bizde gelecek nesillere bu şekilde rol model olabiliriz.

🔹 Rol model edinmeden rol model olunur mu? Sorusunun da cevabını vermiş oluyoruz. Rol model almadan rol model olamayız. Rol model almanın psikolojide daha çok karşılığı var.

🔹 Sadece dış görünüş mü rol model alınır ya da karakter veyahut ahlak mı? ya da hepsi bir bütün mü? Kimler rol model alınmalı?

🔹 Bir araştırma yapılmış ve gençlerin, en yakınında bulunan doğrudan veya dolaylı olarak muhatap olduğu kişilerden etkilendiği ve onları rol model aldığı tespit edilmiş.

🔹 Bu arada bunun tam tersi de mevcut, rol model almaktan kaçınma. Bu kişiler özellikle anne-baba- aile yakını, öğretmenler ve toplumun rol model olarak sunduğu ünlüler ve siyasiler olabilmektedir.

🔹 Rol modelini nasıl seçebilirsin? Bu seçimi şu iki yoldan birini izleyerek yapabilirsin: Önce geliştirmek istediğin niteliği belirle, sonra bu niteliğe sahip olan birini düşün.

Editör: Sümeyye Gedizli

Betül Sav

Özge Özkul

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

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