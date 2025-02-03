Maraş'ı görünce dünya ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirdik I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Bir yanda yakınları bir yanda kendi topraklarının evlatları... Tarif edilemez büyük bir atmosferde kaos ortamı, insanlar enkazların başında bekliyorlar. 6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye yasa büründü. Kaybımız büyük, hiç unutmadık. Unutmayanlar arasında Yardım gönüllüsü Mahmut Karasakız ile şahit olduklarına dair konuştuk.

💠💠💠

Editör: Ahsen Betül Sav

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salman

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.