Maraş'ı görünce dünya ile ilişkilerimizi tekrar gözden geçirdik I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat
Yayınlanma Tarihi: Şubat 03, 2025 17:08 Güncelleme Tarihi: Şubat 03, 2025 17:08
Bir yanda yakınları bir yanda kendi topraklarının evlatları... Tarif edilemez büyük bir atmosferde kaos ortamı, insanlar enkazların başında bekliyorlar. 6 Şubat 2023 tarihinde tüm Türkiye yasa büründü. Kaybımız büyük, hiç unutmadık. Unutmayanlar arasında Yardım gönüllüsü Mahmut Karasakız ile şahit olduklarına dair konuştuk.
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Editör: Ahsen Betül Sav
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Günışığı Gülhan Salman
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