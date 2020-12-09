Kovid-19 sürecinde neler yaşadım?

Covid 19 salgınında çember giderek daraldı ve virüs artık yanı başımızda... Fikriyat editörlerinden Büşra Özkan kovid olduğunu öğrendikten sonra zorlu geçen karantina günlerindeki deneyimlerini ve yaşadıklarını anlatıyor. Hastalığın belirtilerini, ne tür süreçlerden geçtiğini, nasıl tedbirler aldığına dar tüm detayları paylaşıyor.