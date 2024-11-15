Jenny Molendyk Divleli Bölüm 2 I Fikriyat Sohbetleri

Çocuklarımızı sosyal medyanın karanlık yüzünden nasıl koruruz?
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Jenny Molendyk Divleli ile hikayesini konuştuğumuz röportajımızın 2. bölümünde, İslam ile hayatına gelen güzellikleri, yalnız kaldığında nasıl başa çıktığını, tesettür konusunda zorlananlara, dinden uzaklaştığını hissedenlere tavsiyelerini, doğru kişiyi bulma noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini, 5 çocuk annesi, eş, yazar ve kadın olarak tüm yaşam süreçlerini nasıl yürüttüğünü ve bu konuda bizlere ilham oluşunu konuştuk.
Soru: İslam, günlük yaşamınıza neler kattı?
Jenny Molendyk Divleli: Özellikle ilk günlerde farklı duygular hissettim. Müslüman olduktan sonra kilo verdim. Çünkü eskiden çok obsesiftim. Ne giyeceğim, toplumsal güzellik standartlarına çok dikkat ediyor, odaklanıyordum. Müslüman olduktan sonra bunları bıraktım ve çok hafifledim.
00:00 İslam, günlük yaşamınıza neler kattı?
01:46 Korkularınızın üstesinden nasıl geldiniz?
07:00 İlk başörtümü taktım ve o andan sonra çıkarmadım
08:23 Tesettür konusunda gençlere neler tavsiye edersiniz?
13:45 Evlilik ve çocuk düşüncesi hayatınıza neler kattı?
16:42 Doğru kişiyi sizce İslam çerçevesinde nasıl bulabiliriz?
21:23 Çocukluk hatıralarınızdan hareketle mi kitap yazmak istediniz?
24:20 5 çocuk sahibisiniz, bu süreci nasıl yönetiyorsunuz?
26:16 Çocuklara İslam'ı nasıl anlatabiliriz?
29:43 Üzüldüğünüzde sizi rahatlatan söz, ayet var mı?
31:43 Esma-i Hüsna'nın yaşamınızla ilişkisi nasıl oldu?
39:50 İslam'ı seçmek isteyenlere ama soruları olanlara neler tavsiye etmek istersiniz?
41:22 Anne, eş, kadın, yazar olarak bir mesaj vermek isteseniz, ne söylersiniz?
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