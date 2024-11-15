Arama

Menu

Jenny Molendyk Divleli Bölüm 2 I Fikriyat Sohbetleri

Yayınlanma Tarihi: 15.11.2024 17:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:24

Jenny Molendyk Divleli ile hikayesini konuştuğumuz röportajımızın 2. bölümünde, İslam ile hayatına gelen güzellikleri, yalnız kaldığında nasıl başa çıktığını, tesettür konusunda zorlananlara, dinden uzaklaştığını hissedenlere tavsiyelerini, doğru kişiyi bulma noktasında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini, 5 çocuk annesi, eş, yazar ve kadın olarak tüm yaşam süreçlerini nasıl yürüttüğünü ve bu konuda bizlere ilham oluşunu konuştuk.

Soru: İslam, günlük yaşamınıza neler kattı?

Jenny Molendyk Divleli: Özellikle ilk günlerde farklı duygular hissettim. Müslüman olduktan sonra kilo verdim. Çünkü eskiden çok obsesiftim. Ne giyeceğim, toplumsal güzellik standartlarına çok dikkat ediyor, odaklanıyordum. Müslüman olduktan sonra bunları bıraktım ve çok hafifledim.

00:00 İslam, günlük yaşamınıza neler kattı?
01:46 Korkularınızın üstesinden nasıl geldiniz?
07:00 İlk başörtümü taktım ve o andan sonra çıkarmadım
08:23 Tesettür konusunda gençlere neler tavsiye edersiniz?
13:45 Evlilik ve çocuk düşüncesi hayatınıza neler kattı?
16:42 Doğru kişiyi sizce İslam çerçevesinde nasıl bulabiliriz?
21:23 Çocukluk hatıralarınızdan hareketle mi kitap yazmak istediniz?
24:20 5 çocuk sahibisiniz, bu süreci nasıl yönetiyorsunuz?
26:16 Çocuklara İslam'ı nasıl anlatabiliriz?
29:43 Üzüldüğünüzde sizi rahatlatan söz, ayet var mı?
31:43 Esma-i Hüsna'nın yaşamınızla ilişkisi nasıl oldu?
39:50 İslam'ı seçmek isteyenlere ama soruları olanlara neler tavsiye etmek istersiniz?
41:22 Anne, eş, kadın, yazar olarak bir mesaj vermek isteseniz, ne söylersiniz?

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Tedavilerde plasebo etkisi

Tedavilerde plasebo etkisi

Plasebo her ne kadar tıbbi bir terim olarak bilinse de etki, "zihin gücümüzün bir tezahürü"...

  • Temmuz 25, 2024
Super Helper Sendromu nedir?

Super Helper Sendromu nedir?

Çevrenizdekilere "hayır!" diyemiyorsanız siz de Süper Yardımcı Sendromu’na yakalanmış olabilirsiniz...

  • Haziran 2, 2024
DAHA FAZLA
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN