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İnsan olmanın ne demek olduğunu Maraş'ta öğrendim I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

Yayınlanma Tarihi: Şubat 01, 2025 12:05 Güncelleme Tarihi: Şubat 01, 2025 12:12

Zaman, yaraları sarar mı bilinmez ama bazı acılar, hafızalara kazınır ve asla silinmez. 6 Şubat Depremleri’nin üzerinden iki yıl geçti. O soğuk kış sabahında yerle bir olan şehirler, enkaz altında kaybolan hayatlar ve geride kalanların tarifsiz acısı… O anları yaşayan herkesin gözlerinde, hala o büyük felaketin izleri var.

O günlerde bir şey yapamamanın çaresizliğiyle kıvrananlar da vardı, var gücüyle yardıma koşanlar da... Bir avuç su bir battaniye bir sıcak söz, umut oldu. Çünkü bazen bir insanın varlığı bile teselliye dönüşebilir.

Depremi yaşayanlara elini uzatanlarla konuştuk. Hepsi aynı hissi paylaşıyor: tarifsiz bir kayıp ve bunun karşısında bir şey yapabilmek için gösterilen büyük çaba…

Asrın felaketi olarak yaşadığımız bu acıyı unutmamız mümkün değil. O acının etrafında örülen dayanışmayı, insan olmanın en saf haliyle ortaya çıkan iyiliği, el ele vermenin gücünü hep hatırlamalıyız.

Asrın felaketinde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz.

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