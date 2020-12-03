İbn-i Sina'dan 1000 yıllık sağlık öğütleri
İbn-i Sina, 1000 yıl önce tıp biliminin temellerini attı. Günümüzde kullanılan pek çok tedavi...
İbn-i Sina, 1000 yıl önce tıp biliminin temellerini attı. Günümüzde kullanılan pek çok tedavi yöntemini o geliştirdi. Kaleme aldığı eserler, tıp literatürünün başlıca kaynağı oldu ve uzun yıllar ders kitabı olarak okutuldu. İbn-i Sina’dan ‘az bilinen’ sağlık öğütleri…
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