Doktorun İbn-i Sina olsaydı reçeten ne olurdu?
İbni Sina hem filozof hem tabip olarak asırlarca Avrupa tıbbını etkiledi. Modern tıbbın kurallarını...
İbni Sina hem filozof hem tabip olarak asırlarca Avrupa tıbbını etkiledi. Modern tıbbın kurallarını belirledi. 276 esere imza attı ve çoğu birincil kaynak olarak okutuldu. Peki, İbn-i Sina doktorun olsaydı reçeten ne olurdu?
SAĞLIK İÇİN:
Akşam hafif ye.
Birden fazla yemek türünü bir anda tüket.
Kuzu eti, buğday ve hoş kokulu içecekleri sofranda bulundur.
Meyvelerden incir, üzüm ve hurma tüket.
Ekşi yiyecekte aşırıya kaçma.
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ASTIM İÇİN:
Safranı yemeklerine kat.
Serçe, keklik, horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüket.
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KARACİĞER İÇİN:
Aç karnına soğuk su içme.
Safran, demirhindi, kestane, kuru üzüm, fındık, antep fıstığı tüket.
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BÖBREK TAŞI İÇİN:
Diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül hatmi tohumunu birer dirhem ağırlığında öğüt; taze, mayhoş meşrubatla ezerek iç.
Sırt üstü yat.
Antep fıstığı tüket.
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SİSTİT İÇİN:
Soğuk yeşillik-sebze, rutubet veren ve soğuk mizaçlı meyveler tüket.
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KANSIZLIK İÇİN:
Nohut, rafadan yumurta, incir, et suyu, reyhan tüket.
Haltit, fülfül, karanfil çayı iç.
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KULAK AĞRISI İÇİN:
Acı badem yağını her hafta kulağına damlat.
Kulak çınlaması için fesleğen tüket.
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GÖZ İÇİN:
Pişmiş ya da kızartılmış şalgam ye.
Kırlangıç otu tüket.
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EKLEM AĞRILARI İÇİN:
Kına yağı ve üzerlik tohumu solüsyonunu eklem yerlerine sür.
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HIÇKIRIK İÇİN:
Hareket etmek,
koşmak,
çığlık atmak,
sinirlenmek,
aniden korkutmak,
yüzü soğuk suyla yıkamak,
ata binmek, spor yapmak…
Hangisine müsaitsen yap.
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