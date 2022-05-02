Bayramda bizi bekleyenler: Darülaceze

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Doğum; hepimizin yaşam boyu süren hikâyesinin başlangıcı... İlkin çevreyi fark ediyoruz hepimiz, sonra olup biteni. Yaş alarak devam ederken hayat; insanı bilmediği yerlere sürüklüyor. Bir de bakmışsın ki, yuvan bilmediğin bir yer olmuş. Bu yuvalardan biri de Darülaceze… Fikriyat ekibi olarak binbir ömre şahit olan Darülaceze'deki büyüklerimizi ziyaret ettik. Şunu bir kez daha fark ettik ki onların yüzündeki tebessümü görmek, hayatlarını dinlemek çok başkaydı. Siz de bu bayram günü büyüklerimizi ziyaret ederek yüzlerde tebessüm olmaya ne dersiniz?
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