Babalar Günü Özel I Fikri Var

Baba, sırtımızı yasladığımız yıkılmaz dağ, çocukların ilk sığınağı. Karşılıksız sevgi abidesidir. Babaya dair günler tek bir güne indirgenemez. Onlar her günümüzde hayatımızın tam ortasında kalbimizin en derin köşesindedir. Karşılıksız sevginin ve fedakarlığın temsili olan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.