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Babalar Günü Özel I Fikri Var

Yayınlanma Tarihi: 19.06.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022 10:26

Baba, sırtımızı yasladığımız yıkılmaz dağ, çocukların ilk sığınağı. Karşılıksız sevgi abidesidir. Babaya dair günler tek bir güne indirgenemez. Onlar her günümüzde hayatımızın tam ortasında kalbimizin en derin köşesindedir. Karşılıksız sevginin ve fedakarlığın temsili olan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

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