Babalar Günü Özel I Fikri Var

Bayramda bizi bekleyenler: Darülaceze
Doğum; hepimizin yaşam boyu süren hikâyesinin başlangıcı... İlkin çevreyi fark ediyoruz hepimiz,...
Baba, sırtımızı yasladığımız yıkılmaz dağ, çocukların ilk sığınağı. Karşılıksız sevgi abidesidir. Babaya dair günler tek bir güne indirgenemez. Onlar her günümüzde hayatımızın tam ortasında kalbimizin en derin köşesindedir. Karşılıksız sevginin ve fedakarlığın temsili olan tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.
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Doğum; hepimizin yaşam boyu süren hikâyesinin başlangıcı... İlkin çevreyi fark ediyoruz hepimiz,...
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