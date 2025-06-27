Anoreksiya Hakkında Bilinmesi Gerekenler I Sağlık Arası I Fikriyat

Uzman Psikolog Esra Oras ile anoreksiya üzerine yaptığımız röportajda; hayatın anlamını, sadece dış görünüm üzerinden tanımlamanın tehlikelerini, sosyal medyanın güzellik algısını nasıl şekillendirdiğini, anoreksiya hastalığının sadece fiziksel değil ağır bir psikolojik rahatsızlık olduğunu ve bu tehlikeleri fark etmenin, bilinçli farkındalık ile mümkünleştiğini konuştuk.

01:46 Anoreksiya tam olarak nedir?

03:05 Anoreksiya hastalığı neyin sembolü?

06:10 Anoreksiya hastalığına giden süreçte birey ne yaşıyor?

11:55 Anoreksiya tanısı alan bireyin beyni, nasıl çalışıyor?

15:46 Fiziki zayıflık neden 'başarı' gibi gösteriliyor?

20:00 Birey bu tehlikenin içinde olduğunu fark edebilir mi?

24:55 Ailelerin bu süreçteki payı nedir?

28:10 Anoreksiya tanısı alan bireye nasıl yardımcı olabiliriz?

32:23 Gençlere ve ailelerine bu konuda neler söylersiniz?