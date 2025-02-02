6 Şubat'ı unutmayalım, unutturmayalım I 6 Şubat Depremleri I Fikriyat

6 Şubat Depremleri’nin geride bıraktığı acı ve yas devam ettiği gibi maddi ve manevi desteğe ihtiyaçlar da hala devam ediyor. Bunların arasında psikolojik destek bir hayli önemli. "Hala konteynerde yaşıyorlar, hala tetikleniyorlar. Bir sarsıntı olduğunda hala daha gözleri doluyor ya da o günü anlattıklarında hala benzer bir acıyı deneyimliyorlar." Bizler de kardeşlerimizi unutmamak ve unutturmamak adına Klinik Psikolog Ebrar Yılmaz ile Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük sarsıntıya yardımcı olmaya giderken şahit oldukları üzerinden bir röportaj gerçekleştirdik.

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Editör: Ahsen Betül Sav

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Günışığı Gülhan Salman

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