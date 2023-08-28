Sultan Abdülhamid'in cülus töreni I Eski Defterler

Bugün bir ucu hükümdarlığa çıkan tarihi bir yerdeyiz: Cülus yolunda. Özel bir sebeple, Sultan Abdülhamid’in tahta çıkmasının yıl dönümü vesilesiyle buraya geldik. II Abdülhamid de diğer sultanlar gibi hükümdarlığa giden yolda ilk adımını burada atmıştı. Peki, Sultan Abdülhamid’in cülus töreni nasıl geçti? Evet Eski Defterleri açıyoruz.

◾ V. Murad'ın, sultan olduktan üç ay sonra yoğun bir ruhsal çöküntü yaşaması ve akli dengesinin bozulması tahttan indirilmesine neden oldu.Böylelikle Osmanlı'yı idare etme sorumluluğu II. Abdülhamid'e düştü.

◾ Bu sırada tarihler 31 Ağustos 1876'ı gösteriyordu.

◾ Gelenek üzere taht, Topkapı Sarayı'nda Babüssaade önünde kuruldu ve devlet erkânının Abdülhamid'e biatları alındı.

◾ Tahta çıkmasından 7 gün sonra cülus şenliklerinin bir parçası olan Kılıç Alayı düzenlendi. Bu alayla beraber yeni hükümdar, ilk kez halk içine çıkmış oluyordu.

◾ Yeni sultanı görmek isten tüm halk, askerler ve yabancı elçiler yoğun bir kalabalık oluşturarak Cülus Yolu'na gitmiş, alayın geçeceği yolda meraklı gözlerle II. Abdülhamid'i bekliyordu. Sadece Eyüp değil tüm Haliç de seyir kayıklarıyla, donanma gemileriyle kaplanmış, sultanın yolunu gözlüyordu.

◾ Bu sırada Abdülhamid mahiyetiyle beraber saltanat kayığıyla Dolmabahçe Sarayı'ndan hareket etti. Top atışları eşliğinde kendisini selama durmuş donanmanın önünden geçerek Eyüp'teki iskeleye çıktı.

◾ Lacivert takımı içerisindeki Sultan Abdülhamid, bando eşliğinde, ellerinde kılıçlarıyla selama durmuş askerlerin ve halkın meraklı bakışlarının arasından Eyüp Camii'ne doğru yürüdü.

◾ Kendisini bekleyen devlet erkanı ile öğlen namazını kıldı. Ardından hemen karşı tarafta yer alan Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesine geçti. Burada şeyhülislam tarafından kendisine Hz. Ömer'in kılıcı kuşatıldı. Kurbanlar kesilerek fakir fukaraya dağıtılır, altın ve gümüş paralar saçılır.

◾ Gelenek gereği yine alayla beraber İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in, halifeliği getiren Yavuz Sultan Selim'in, dedesi II. Mahmud'un ve babası Sultan Abdülmecid'in türbelerini ziyaret etti. Sonrasında Topkapı Sarayı'na gidip Hırka-i Şerif odasında dua etti.

◾ "Padişahım çok yaşa" nidalarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gitmesiyle de tören son buldu.

◾ İşte devleti, imparatorluğun en zor yıllarında 33 yıl ayakta tutan Sultan Abdülhamid'in cülus töreni kısaca böyle geçti.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Ayşenur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik-Eyüp Kaymak

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