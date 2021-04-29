Mesut Uçakan İle Sonsuz Kareler - Sinema ve idealizm - Reis Çelik

Filmler, diziler, oyuncular ve sinemaya ilişkin birçok konunun konuşulduğu, birbirinden değerli konukların ağırlandığı Sonsuz Kareler'in bu bölümüne yönetmen-senarist Reis Çelik misafir oldu. Programda "Sinema ve idealizm" başlığı altında "Türk sinemasının en büyük sorunu ne? Sinemadaki ortak paydamız... Popülist ve idealist tavır farkı... Anlatımda idealizmi belli etmemek mümkün mü? Pandeminin sinemaya etkisi..." konuları ele alındı.

Mesut Uçakan İle Sonsuz Kareler programını Fikriyat.com üzerinden izleyebileceğiniz gibi VAV TV frekans ayarlarını yaparak televizyonlarınızdan da izleyebilirsiniz.

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🎬 BU BÖLÜM HANGİ BAŞLIKLARI İÇERİYOR?

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▪ Türk sinemasının en büyük sorunu ne?

▪ Sinemadaki ortak paydamız...

▪ Popülist ve idealist tavır farkı...

▪ Anlatımda idealizmi belli etmemek mümkün mü?

▪ Pandeminin sinemaya etkisi...

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