Her çağa seslenen bir ozan: Cem Karaca

Rock’n Roll sevdasıyla başladığı müzik hayatını, askerdeyken duyduğu saz sesinden etkilenerek Türk müziğiyle harmanlayan bir isim: Türk Rock müziğinin devi Cem Karaca. Yabancı şarkılarda aradığı özünü, türkülerde bularak, Anadolu Rock müziği türünün ilk yorumcularından biri oldu. İyi bir ses sanatçısı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu olan Cem Karaca, yaşamı boyunca hafızalarımıza yer eden birçok esere imza attı. Çevresindekilere sık sık “Allah canımı ya sahnede alsın ya da kral yatağımda” diyen duayen sanatçı, 15 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Vasiyeti ise, alkışlarla değil; tekbirlerle uğurlanmaktı…