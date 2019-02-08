Her çağa seslenen bir ozan: Cem Karaca
Rock’n Roll sevdasıyla başladığı müzik hayatını, askerdeyken duyduğu saz sesinden etkilenerek...
Rock’n Roll sevdasıyla başladığı müzik hayatını, askerdeyken duyduğu saz sesinden etkilenerek Türk müziğiyle harmanlayan bir isim: Türk Rock müziğinin devi Cem Karaca. Yabancı şarkılarda aradığı özünü, türkülerde bularak, Anadolu Rock müziği türünün ilk yorumcularından biri oldu. İyi bir ses sanatçısı, besteci, tiyatrocu ve sinema oyuncusu olan Cem Karaca, yaşamı boyunca hafızalarımıza yer eden birçok esere imza attı. Çevresindekilere sık sık “Allah canımı ya sahnede alsın ya da kral yatağımda” diyen duayen sanatçı, 15 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Vasiyeti ise, alkışlarla değil; tekbirlerle uğurlanmaktı…
Rock’n Roll sevdasıyla başladığı müzik hayatını, askerdeyken duyduğu saz sesinden etkilenerek...
1930’larda Akdeniz Bölgesi’nden dört güçlü kadın sesi çıktı: Mısır’dan Ümmügülsüm, Fransa’dan...
1930’larda Akdeniz Bölgesi’nden dört güçlü kadın sesi çıktı: Mısır’dan Ümmügülsüm, Fransa’dan...
1930’larda Akdeniz Bölgesi’nden dört güçlü kadın sesi çıktı: Mısır’dan Ümmügülsüm, Fransa’dan...
Klasik Türk müziğinin unutulmaz eseri "Şimdi Uzaklardasın", Sûzinâk makamıyla bestelendi. Sanat...
Klasik Türk müziğinin özgün eserlerinden birisi sayılan "Ömrümüzün Son Demi", Hüzzâm makamıyla...