Üsküp'te Ramazan Gelenekleri

Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenir. Rahmet ve bereket mevsimi olan bu ay, Türk, Boşnak, Torbeş ve Pomak Müslümanlara ev sahipliği yapan Makedonya'da ayrı bir heves ile karşılanır. Peki, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Müslümanlar Ramazan'ı nasıl yaşıyor?

🔹 Türk, Boşnak, Torbeş ve Pomak Müslümanlara ev sahipliği yapan Makedonya, Ramazan'ı oldukça renkli idrak eder. Başta Üsküp olmak üzere Gostivar, Kalkandelen, İştip, Radoviş, Manastır, Resne, Ustrumca, Ohri ve Kırçova'daki Müslümanlar, Ramazan hazırlıklarına üç ayların gelişiyle başlar.

🔹 Şaban ayında, evler ve camiler temizlenir. Çarşı, pazara çıkılıp, Ramazanlıklar alınır. Ramazan ayı ile beraber camilerde, öğlen veya ikindi vakitlerinde mukabele okunur.

🔹 Halk, iftar vaktinin yaklaştığını, Üsküp Türk Çarşısı'nın sokaklarına yayılan pide kokusundan anlar. Akşam ezanıyla birlikte, sokaklar derin bir sükunete gömülür. Eskiden iftar ve sahur, Üsküp'ün Gazibaba semtinden top atılırdı. Ayrıca sahurda, davulcular gezerdi.

🔹 İftar sofralarının olmazsa olmazı paça çorbası, büryan, burek ve pitadır. Ayrıca samsa, iftar davetlerinin aranan yemeğidir. İftar sofralarının baş tatlısı ise kaymaçinadır.

🔹 Teravihten sonra, korzo adı verilen akşam yürüyüşlerine çıkılır. Üsküp'te korzonun adresi, Taş Köprü'den Tren İstasyonu'na uzanan Makedonya Bulvarı'dır.

Ramazanın ilk gecesi

Yandi pilav tenceresi

Çorbalar taşar, pide pişer

Küçük hanım şaşar

Başta Balkanlardaki kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun!

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