Tesettür Sadece Örtünmek mi Yoksa Bir Kimlik Meselesi mi? I Merve Matkarimov

Tesettür, sadece bir örtünme meselesi değil... Bu mesele; kalbimizin neye yöneldiğiyle, kimden razı olmaya çalıştığımızla ve hayatta neye talip olduğumuzla derinden ilişkili.Bugünkü bölümümüzde, bize rehberlik edecek kıymetli bir konuğumuz var: İslami psikoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan, ilmi ve samimiyetiyle gönüllerimize dokunan Klinik Psikolog Merve Matkarimov bizlerle.