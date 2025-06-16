Tesettür Sadece Örtünmek mi Yoksa Bir Kimlik Meselesi mi? I Merve Matkarimov
Yayınlanma Tarihi: 16.06.2025 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 15:01
Tesettür, sadece bir örtünme meselesi değil... Bu mesele; kalbimizin neye yöneldiğiyle, kimden razı olmaya çalıştığımızla ve hayatta neye talip olduğumuzla derinden ilişkili.Bugünkü bölümümüzde, bize rehberlik edecek kıymetli bir konuğumuz var: İslami psikoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan, ilmi ve samimiyetiyle gönüllerimize dokunan Klinik Psikolog Merve Matkarimov bizlerle.