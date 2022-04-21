Ramazan'da göğü süsleyen sanat: Mahya

Tevekkülün önemi - Istılah 3. Bölüm
Hayatında her yerden kuşatıldığını hissettin. Maddi yetersizlikler, ruhsal bunalımlar, manevi...
On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelişi, şehirdeki bazı değişikliklerle de kendini iyice hissettirir. İnsanların üzerine sinen huzur, sofralarımızı süsleyen hurmalar, güllaçlar bunlardan bazıları. Ancak biri var ki, gökyüzünü süsleyerek Ramazan ayının geldiğini herkese en güzel sözlerle duyurur. Camilerin Ramazan gerdanlığı mahyalar… Peki, mahya sanatı nasıl ortaya çıktı? Bir mahya nasıl hazırlanır?
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Editör: Burcu Sandıkçı
Kamera-Kurgu: Ahmed Helal
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