Arama

Menu

Ramazan ayından önce Kur'an-ı Kerim hatmine başlanabilir mi?

Yayınlanma Tarihi: 24.02.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:46

Müslümanlık bir aya mahsus değildir. Bir güne mahsus değildir. Bir haftaya mahsus değildir. Müslümanlık kişinin ergen olduğu andan itibaren öldüğü güne kadarki hayatının tamamını kapsar. İbadet sadece Ramazan'da yapılacak diye bir şey yok. Hatim sadece Ramazan'da okunacak diye bir şey yok. İnsan sene boyu okur, Kur'an-ı Kerim okur ve defaatle hatmedebilir. İbadet devamlı, belli aya mahsus değil. Bu hatimden gelmiştik. Ramazan hatmi diyor. Başlasın şimdi. Hatta daha önce başlasaydı, hiç bırakmasaydı her gün okusaydı ve senede bir defa olacağına 3 defa 5 defa hatim etseydi.

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DAHA FAZLA
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN