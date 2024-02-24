Ramazan ayından önce Kur'an-ı Kerim hatmine başlanabilir mi?

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Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Edebali Camii'nde düzenlediği...
Müslümanlık bir aya mahsus değildir. Bir güne mahsus değildir. Bir haftaya mahsus değildir. Müslümanlık kişinin ergen olduğu andan itibaren öldüğü güne kadarki hayatının tamamını kapsar. İbadet sadece Ramazan'da yapılacak diye bir şey yok. Hatim sadece Ramazan'da okunacak diye bir şey yok. İnsan sene boyu okur, Kur'an-ı Kerim okur ve defaatle hatmedebilir. İbadet devamlı, belli aya mahsus değil. Bu hatimden gelmiştik. Ramazan hatmi diyor. Başlasın şimdi. Hatta daha önce başlasaydı, hiç bırakmasaydı her gün okusaydı ve senede bir defa olacağına 3 defa 5 defa hatim etseydi.
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