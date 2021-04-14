Ramazan ayından en verimli şekilde nasıl istifade edebiliriz?

Yazarımız Fatma Bayram hocamızla "pandemi koşullarında Ramazan'dan en iyi şekilde nasıl istifade edebiliriz?" konusunu Fikriyat Instagram canlı yayınında konuştuk.

Ramazan ayının bir Müslüman için ne ifade ettiğini anlatan Fatma Bayram, pandemi koşullarında Ramazan ayından en verimli şekilde nasıl istifade edilebileceğimizi anlattı. Zaman planlaması için tavsiyelerde bulunan Bayram, teheccüd ibadetinin önemini ve Peygamber Efendimizin bu mübarek ayda hangi ibadetleri eda ettiğinden de bahsetti.

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