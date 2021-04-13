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Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Yayınlanma Tarihi: 13.04.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 14:19

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yegane ay olan Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayda aklımıza ilk gelen oruç olsa da aslında ifa etmemiz gereken ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sünneti olan pek çok ibadet bulunuyor. Peki, Ramazan ayını nasıl idrak etmeliyiz? Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İlahiyatçı yazar Dr. Kamil Yaşaroğlu, Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi Fikriyat okurları için anlattı.

Dr. Kamil Yaşaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz "Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz?" konulu röportajın detaylarını okumak için tıklayın.

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