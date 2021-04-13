Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir?
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yegane ay olan Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayda aklımıza...
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yegane ay olan Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayda aklımıza ilk gelen oruç olsa da aslında ifa etmemiz gereken ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sünneti olan pek çok ibadet bulunuyor. Peki, Ramazan ayını nasıl idrak etmeliyiz? Ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir? İlahiyatçı yazar Dr. Kamil Yaşaroğlu, Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğimizi Fikriyat okurları için anlattı.
Dr. Kamil Yaşaroğlu ile gerçekleştirdiğimiz "Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz?" konulu röportajın detaylarını okumak için tıklayın.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen yegane ay olan Ramazan ayına kavuştuk. Bu mübarek ayda aklımıza...
Şaban ayının on dördüncü gününü on beşinci güne bağlayan gece Berat Kandili’dir. Kur’an-ı Kerim’in...
Kur’an okunurken ayet sonlarında veya nefesin bittiği yerde, tilavet usulüne uygun durup dinlenmeye...
Peygamberimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi, Müslüman alemi için büyük bir öneme...
1920'de, Meclis'in kurulmasının ardından ilk iş olarak "asker kaçaklarını yakalayıp sorgulama"...
Sema, Arapçada "işitmek" anlamındaki semi kelimesinden gelir ve mecazi olarak "şarkı, nağme,...