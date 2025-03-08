Prof. Dr. Mustafa Kara'nın Ramazan Hatıraları

On bir ay boyunca Müslümanların hasretini çektiği Ramazan-ı Şerif, herkesin gönlünde farklı şekillerde yer edinir. Prof. Dr. Mustafa Kara, Ramazan Hatıralarını Ramazan'dan An'lar programında anlattı.

Ramazan-ı Şerif'in önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Kara,

"Tabii ki çocukluğun hatıraları güzel, hepimiz için öyledir. Biz çocukluğumuza tekrar dönemediğimiz için bunun hasretini duyuyoruz, doğrudur ama aslında fazla değişen bir şey yok. Şu anda 10 yaşında olan çocuklar da 50 sene sonra aynı cümleyi söyleyecekler. Yani şu anda o güzellikler biz yok zannediyoruz ama bugün de var. Bugün bu güzellikleri yaşayan çocuklar da bu hakikati 40 sene, 50 sene sonra ifade edecekler.

Dolayısıyla insanların dini hayata bu şenliklerle birlikte dokunuşları önemlidir. Bazı meslektaşlarımız mesela teravihi küçümsüyor, kandil gecelerini küçümsüyor. Bu fevkalade yanlış bir şey. Bu hadiseler halbuki insanların psikolojik hayatı ile birebir irtibatlı. Çünkü bazı insanlar küçümsediğimiz kandillerin ışığıyla hidayete eriyor.

Bunu atlayamayız, bunu atlamamamız lazım. Birçok insan, "Yok efendim bunun aslı, faslı yok" dediğimiz kandil mefhumuyla irtibatlı olarak o gün ya bir camiye gidiyor, ya bir sohbet dinliyor, ya bir zikir meclisine katılıyor ve uyanıyor. Bunu nasıl küçümsersiniz?

İnsan için bir vesile lazım. İnsan böyle bir varlık. Bu vesile bazen Ramazan ayıdır, bazen teravihtir, bazen kandildir, bazen ilahidir, bazen bir dostun tebessümüdür. Hepsini dikkate almak: Bu konularda gelişigüzel konuşmak yerine insan psikolojisini düşünerek yorumlar yapmak lazım.

İnsanı hakikate çağıran vesileleri çoğaltmak lazım" ifadelerini kullandı.