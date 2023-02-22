Prof. Dr. Mehmet Emin Ay anlatıyor: Allah'ın takdirine razı olan dünya ve ahirette mutlu kullar

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Hayatın merkezinden zamanla uzaklaşan meseleleri vaaz ve sohbetleriyle gündemimize taşıyan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, sohbetinde Allah'ın takdirine razı olan dünya ve ahirette mutlu kulları anlatıyor.
◾ Her pazar günü Bursa Edebali Camii'nde Sabah namazını müteakip "Hadis Sohbetleri"ni sürdüren Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr Mehmet Emin Ay bu hafta gerçekleştirdiği sohbetinde Allah Teala'nın rızasını kazanmak konusu temelinde Allah'ın (CC) rızasını kazanma gayreti içerisinde olan ve yüce takdire razı olan müstesna kulları anlattı. Sohbette öne çıkan diğer konular ise şöyle:
• Rabbimizin takdirine rıza saadet ehli olmaya vesiledir
• Kadere iman ve kadere rıza göstermenin fazileti
• Allah'ın rızasını isteyen çobanın hikayesi
• Allah'ın sevdiği kimseler ve ameller
• Allah'ın salih kullarının anıldığı yerlere, Allah'ın rahmeti iner
• Allah'ın sevgili kullarını, kendi katında anması
• Allah'ın sevgisine ve muhabbetine nail olmak
• Mümine has, sabır ve şükür hali ile manevi kazanç
• İmtihanla karşılaşılan ilk andaki sabrın önemi
• Şükürsüzlük afeti
• Rabbimizin kudretine delil "Gece ve gündüzün ard arda gelişi"
• Mümin vakar sahibidir
• Melekleri hayran bırakan söz "Selam"
• Selam ehli olmak
• Gece ve seher vakitlerinde uyanık olan ibadet ehli Müminler
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