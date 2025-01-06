PODCAST: Tesettür ve Dinden Uzaklaşma - Fatma Bayram - Bölüm 2

Fatma Bayram ile Tesettür Podcast serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz... Bu bölümde dinden uzaklaşma meselesine de kısa bir giriş yaptık.

"Eskiden dini yaşamak daha mı güzeldi? Sorgulamak bizi dinden uzaklaştırıyor mu? "Allah (cc) neden benim saçımla ilgilensin" gibi birtakım sorgulamalara, kişileri iten sebepler nedir? Biz nasıl cevap vereceğiz bu durumlarda? Sosyal medyada takipçi meselesinin arkasındaki hesap meselesi ve 3 Aylar'da nasıl daha güzel bir mümin olabiliriz?" gibi konularda hasbihal ettik.

Editörler: Özge Özkul, Betül Sav