Nasr Suresi dinle! Nasr Suresi okunuşu ve anlamı...
Mekke’de nazil olan Nasr suresi 3 ayetten oluşur. Adını ilk ayette geçen “yardım” anlamına...
Mekke’de nazil olan Nasr suresi 3 ayetten oluşur. Adını ilk ayette geçen “yardım” anlamına gelen nasr kelimesinden alır. Nasr, bütün olarak indirilen son suredir. Veda Haccı sırasında nazil olduğu belirtilen bu sure, Peygamber Efendimizin (sav) tebliğ görevinin sonlandırıldığının ve vefatının bir habercisidir. Bu nedenle Tevdî yani veda suresi olarak da isimlendirilir. Peki, Nasr Suresi’nin okunuşu ve anlamı nasıldır?
NASR SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- İzâ câe nasrullahi velfeth.
2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ.
3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ.
NASR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla
1- Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde
2- ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde,
3- Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.
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Mekke’de nazil olan Nasr suresi 3 ayetten oluşur. Adını ilk ayette geçen “yardım” anlamına...
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