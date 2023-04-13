Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Kazakistan

Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile beklenen rahmet ve bereket mevsimidir. Bu ay, Kazak Türklerinin diyarında da büyük bir sevinç ve heyecan ile karşılanır. Peki bu mübarek ay, Hoca AHmet Yesevi diyarı Kazakistan'da hangi gelenekler ile yaşatılıyor?

🔹 Türkistan ülkelerinden biri olan Kazakistan'da Ramazan ayı hangi gelenekler ile ihya ediliyor biliyor musunuz?

🔹 Kazak Türkleri bu faziletli ayı evlerini temizleyerek ve alışveriş yaparak karşılar. İftar sofralarında mantı, yöresel pilav, beşparmak gibi yemekler; kımız ve deve sütünden yapılan şubat gibi içecekler yer alır.

🔹 İftarın ardından halk, camiye gider ve teravih namazı eda eder. Ramazan'da çocuklar, Jarapazan yırlarını söyleyerek kapı kapı dolaşır, söyledikleri yırlar ile ev sahibine iyi dileklerini iletir. Onlar da çocuklara şeker, çikolata, harçlık gibi hediyeler verir.

Oraza jıl – on eki bir-aq keler,

Musılmannıñ balasın jıynap keler.

(Oruç on iki ayda bir kez gelir,

Müslüman evladını toplar gelir.)

🔹 Başta Kazak Türkleri olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan'ı mübarek olsun.

🔹 🔹 🔹

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr