Müslüman ülkelerde Ramazan gelenekleri: Doğu Türkistan

Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla karşılanan rahmet ve bereket mevsimidir. Her Müslüman ülkede olduğu gibi Doğu Türkistan da yaşadığı elim vaziyete rağmen ibadetlerini eda eder, oruçlarını tutmaya çalışır. Peki, Çin zulmü altında yaşamaya çalışan Doğu Türkistan’da Ramazan nasıl geçiyor?

Çin zulmü altında yaşamaya çalışan Doğu Türkistan'da Ramazan nasıl geçiyor?

Çin, Doğu Türkistanlı Müslümanları modern yüzyılın kölesi olarak görüyor.

Kardeşlerimiz, Ramazan ayının ruhunu yaşayamadıkları gibi yılın geri kalan 11 ayında da ibadetlerini özgürce eda edemiyorlar.

Doğu Türkistan'da Ramazan dahil her an oruç tutmak, abdest almak, namaz kılmak yasak.

Kur'an-ı Kerim ve dini kitapları toplayan ve imha eden Çin hükümeti, onları inançlarından vazgeçirmeye zorluyor.

Gördükleri tüm kötü muamelelere rağmen Uygurlar, muhtelif Ramazan geleneklerine sahip.

Öncelikle Uygur Türklerine has Tünek gecesi Ramazan'ın simgelerinden biri.

Ramazan'ın son 10 gününde yakın akrabalar, her gün bir evde gizli gizli toplanır, sabaha kadar dualar eder, teheccüt ve teravih namazları kılar.

Ramizan adı verilen kutlama koşuklarıysa bu mübarek ayın bir parçası. Bu koşukları söyleyenlere "Ramizan eytquçiları" deniyor.

Ramazan'ın son 15 gününde çocuklar, mahallelerindeki evleri dolaşarak koşuklar, maniler söyler istek, dileklerini bu şekilde belirtirler.

Xuş mubaräk käldila şu ramizan!

Başta Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun.

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