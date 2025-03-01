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Mehmet Emin Ay'ın Ramazan Hatıraları I Ramazan'dan An'lar

Yayınlanma Tarihi: Mart 01, 2025 13:12 Güncelleme Tarihi: Mart 01, 2025 13:18

Müslümanlar için bir rahmet ve bereket vesilesi olan Ramazan-ı Şerif'i her yönü ile idrak etmeyi sürdürüyoruz. Ramazan An'lar programımızın konuğu Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı ve Fikriyat.com Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, uutamadığı Ramazan hatıralarını anlattı.

◾ Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan Hatıralarını Ramazan'dan An'lar programında anlattı:

◾ "Doğrusunu söylemek gerekirse her bir müminin hayatında, çocukluk yıllarından itibaren oruca daire pek çok hatıra biriktirmiştir.

◾ Bendeniz de çocukluk yıllarımı hatırlıyorum ve özellikle Ramazan-ı Şerif gecelerinde, sahura kalktığım zamanlarda duyduğum sesleri zaman zaman yeniden hatırlıyorum ve duyuyorum. Bu sesler merhum babacığımın bana dinletmiş olduğu Kur'an-ı Kerim sesleriydi...

◾ Sahura uyanırken ya Kahire radyosundan ya Şam radyosundan o meşhur karilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetlerini ben işiterek, hissederek, duyarak uyanırdım.

◾ O esnada bazen bir başka radyo sunucusunun seslendirdiği bir münacata takılırdı her ne kadar bilmesem de Arapça ifadelerle ne denildiğini... Ama o vaktin bereketi, o vaktin güzelliğinde o sözleri adeta ruhuma nakşederdi bu duyduklarım..."

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