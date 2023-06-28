Mehmet Emin Ay anlatıyor: "Kurban elinde olanı vermektir"

Her sene bir rahmet soluğu olarak hayatımıza giren Kurban Bayramı, Müslümanların toplumsal bütünlüğünü sağlama açısından önemli bir vesiledir. Kurban Bayramı'nın değerini, faziletini ve hikmetini Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Fikriyat okurları için anlattı.

🔹 Kurban kelime itibariyle yakınlaşmak, yaklaşmak anlamına gelse de aslında bir başka taraftan kurban elinde olanı vermektir.

🔹 Öylesine değerlidir ki bu davranış bir şehit tatlı canını, al kanını Allah (CC) için verdiği için şehit olur. Kurban da elimizde olanlardan Allah (CC) için vermenin manasıdır bir bakıma.

🔹 Her Kurban mevsiminde mümin Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği malının bir bölümünden onun insanlık için kurbanlık kılınan hayvanlardan Allah'ın (CC) rızasına ermek maksadıyla, O'nun (CC) adıyla infakta bulunması, kurban vazifesinin yerine getirmesi ve insanlarla bunu paylaşmasıdır.

🔹 Kurban'ın bu güzelliği bazen bir müminin binlerce kilometre ötedeki kardeşinin evinde pişen yemeğin kokusuyla, yenilen o Kurban etiyle karşılığını bulur.

🔹 Dolayısıyla Kurban'a Allah (CC) için vermek, O'nun (CC) rızasına nail olmak için infakta bulunmak ve bu manada cömert davranma davranışı olarak da bakabiliriz.

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

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